¡Prográmese! Agenda de los colombianos durante este fin de semana

Luego de lo sucedió en las dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, los jugadores de la Selección Colombia retornar a su clubes para ponerse a órdenes de los diferentes entrenadores, quienes comienzan a evaluar la recuperación de los que tuvieron acción entre semana.



Por tal motivo acá en FUTBOLRED le traemos la agenda de los colombianos que podrían tener acción durante este fin de semana.



Sábado 5 febrero



Elche vs Alaves : Mojica – 8:00 am

Stuttgart vs Eintracht Frankfurt: Rafael Santos Borré - 9:30 am

Al Rayyan vs Lekhwiya : James Rodriguez – 11:00

Rayo Vallecano vs Celta de Vigo: Falcao y Murillo – 12:30 pm

Tottenham vs Brighton: Sánchez y Alzate – 3:00 pm

River Plate vs Velez: Quintero – 6:00 pm



Domingo 6 febrero



Atalanta vs Cagliari: Zapata y Muriel – 6:30 am

Venezia vs Napoli: Ospina – 9:00 am

Arouca vs Porto: Uribe – 1:00 pm

Juventus vs Hellas Verona: Cuadrado – 2:45 pm

Genk vs Zulte Waregem: Muñoz, Lucumi y Cuesta – 3:00 pm

Real Madrid vs Granada: Bacca, Suarez – 3:00 pm

Atlas vs Santos Laguna: Vargas – 7:00 pm