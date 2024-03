Champions, Europa, Conference Libertadores, colombianos y más: agenda

Entre el martes 12 y viernes 16 de marzo de 2024 habrá acción en el fútbol europeo, en el que la Champions, Europa, Conference League y Libertadores se toman el protagonismo.



Por ello, FUTBOLRED lo programa con la agenda con fecha y horario para ver los mejores partidos, pero también donde muy seguramente habrá colombianos con oportunidades de jugar.



Martes 12 de marzo

​

3:00 p.m. | Arsenal vs Porto

Champions League

ESPN



3 :00 p.m. | Barcelona vs Napoli

Champions League

ESPN



Columbus Crew (‘Cucho’ Hernández) vs Houston Dynamo

Concacaf Champions

Star+



7:00 p.m. | Huila vs Cúcuta

Torneo BetPlay

Win Sports+



7:30 p.m. | Palestino vs Nacional de Paraguay

Libertadores

ESPN



9:30 p.m. | Tigres vs Orlando City (Luis Muriel)

Concacaf Champions

Star+



Miércoles 23 de marzo



2:30 p.m. | Bournemouth (Luis Sinisterra) vs Luton Town

Premier League

Star+



3 :00 p.m. | Atlético de Madrid vs Inter

Champions League

ESPN



3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs PSV

Champions League

ESPN



3:10 p.m. | PSG vs Niza

Copa de Francia

DSports



7:10 p.m. | River Plate (Miguel Borja) vs Estudiantes

Supercopa de Argentina

Star+



7:30 p.m. Bragantino (Henry Mosquera) vs Botafogo

Libertadores

ESPN 5



7:30 p.m. | Colo Colo vs Trinidense

Libertadores

ESPN



Jueves 14 de marzo



12:30 p.m. | Rangers vs Benfica

Europa League

ESPN 3



12:45 p.m. | Villarreal (Yerson Mosquera) vs Marsella

Europa League

ESPN



3:00 p.m. | Liverpool (Luis Díaz) vs Sparta Praga

Europa League

ESPN



3:00 p.m. | Aston Villa (Jhon Durán) vs Ajax

Conference League

Star+



3 :00 p.m. | Bayer Leverkusen (Gustavo Puerta) vs Qarabag

Europa League

Star+



Viernes 15 de marzo

​

12:30 p.m. | Colonia vs Leipzig

Bundesliga

Star+



2:45 p.m. | Empoli vs Bolognia

Serie A

ESPN 4



3:00 p.m. | Touluse vs Lyon

Ligue 1

Star+



3 :00 p.m. | Real Sociedad vs Cádiz

LaLiga

ESPN 3



6:00 p.m. | Alianza vs Pasto

Liga BetPlay

Win Sports



8:10 p.m. | Junior vs Jaguares

Liga BetPlay

Win Sports+