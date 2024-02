Días agitados para los colombianos: agenda de la semana

Febrero es sinónimo de mucho fútbol no solo en el torneo local sino también en competiciones de renombre como lo son la Champions League, la Copa Libertadores entre otras.



En cuanto a la Champions sigue la disputa de los octavos de final mientras que la Libertadores sigue ahora con su segunda previa donde estarán clubes como Águilas Doradas y Atlético Nacional.



Por su parte, sigue la acción en la Liga Betplay donde se dará el cierre de la fecha siete este lunes y dará inicio el martes a la ocho. En total habrá ocho juegos del torneo colombiano esta semana.

Además, varios jugadores colombianos tendrán minutos en sus respectivos equipos europeos.



No obstante, los platos fuertes de esta semana serán la ida de la final de la Recopa Sudamericana entre Liga de Quito y el Fluminense de Jhon Arias y el debut de la Selección Colombia en la Copa Oro W.



Agenda de la semana del 19 al 23 de febrero para los colombianos



Lunes 19 de febrero



Athletic Club vs. Girona (Jhon Solís) - Liga Española



Everton vs Crystal Palace (Jefferson Lerma y Daniel Muñoz) - Premier League



Boyacá Chicó vs Alianza FC – Liga Betplay



Bucaramanga vs. Pasto – Liga Betplay



Martes 20 de febrero



Always Ready (Larry Angulo y Ayron del Valle) vs. Sporting Cristal



Águilas Doradas vs. Red Bull Bragantino – Copa Libertadores



Miércoles 21 de febrero



Liverpool (Luis Díaz) vs Luton Town – Premier League



Once Caldas vs. Pereira – Liga Betplay



Nacional de Asunción vs. Atlético Nacional – Copa Libertadores



Panamá vs. Colombia – Copa Oro W



Puerto Cabello (Jimmy Congo) vs. Nacional de Uruguay – Copa Libertadores



Inter Miami vs. Real Salt Lake - MLS (Cristián Arango, Andrés Gómez, Brayan Vera, Nelson Palacio)



Santa Fe vs. Junior – Liga Betplay



Jueves 22 de febrero



Liga de Quito vs. Fluminense (Jhon Arias, Yony González) - Recopa Sudamericana



Qarabag vs Braga (Cristián Borja) - Europa League



Sparta Praga vs. Galatasaray (Dávinson Sánchez) - Europa League



Torino (Duván Zapata) vs. Lazio – Serie A



Deportes Tolima vs. Bucaramanga – Liga Betplay



América vs. Equidad – Liga Betplay



Atlético Nacional vs. Jaguares de Córdoba



Viernes 23 de febrero



Bolognia (Jhon Lucumí) vs. Hellas Verona – Serie A



Fortaleza vs. Boyacá Chicó - Liga Betplay



Águilas Doradas vs. Envigado – Liga Betplay



Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali – Liga Betplay