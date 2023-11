Champions League y competencias UEFA, al ritmo de colombianos: agenda

Entre el martes 28 y jueves 30 de noviembre del 2023, regresan los torneos internacionales de la UEFA a nivel de clubes y los colombianos buscan ser protagonistas.



Por ello, FUTBOLRED lo programa con la agenda con fecha y horario para ver lo partidos de los futbolistas colombianos que estarán compitiendo en la fecha 5 de Champions, Europa y Conference League.



Miércoles 29 de noviembre



12:45 p.m. | Galatasaray (Davinson Sánchez) vs Manchester United

Champions League

ESPN



3 :00 p.m. | Arsenal vs Lens (Deiver Machado)

Champions League

ESPN 4



3 :00 p.m. | Benfica vs Inter (Juan Guillermo Cuadrado)

Champions League

ESPN 2



3:00 p.m. | Sporting Braga (Cristian Borja) vs Unión Berlín

Champions League

ESPN 3



Jueves 30 de noviembre



12:45 p.m. | Atalanta (Luis Fernando Muriel) vs Sporting CP

Europa League

ESPN



12:45 p.m. | Besiktas vs Brujas (Éder Álvarez Balanta)

Conference League

Star+



3:00 p.m. | Liverpool (Luis Díaz) vs Lask

Europa League

ESPN



3:00 p.m. | Hacken vs Bayer Leverkusen (Gustavo Puerta)

Europa League

ESPN Extra



3:00 p.m. | Sheriff (Alejandro Artunduaga, Didier Bueno y Cristian Tovar) vs Slavia Praga

Europa League

Star+



3:00 p.m. | Molde vs Qarabag (Kevin Medina)

Europa League

Star+



3:00 p.m. | Aston Villa (Jhon Durán) vs Legia

Conference League

Star+



3:00 p.m. | Fiorentina (Yerry Mina) vs Genk (Carlos Cuesta y Daniel Muñoz)

Conference League

Star+