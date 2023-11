Regresan las ligas top de Europa y del mundo: agenda de colombianos

Entre el sábado 25 y 27 de noviembre del 2023, el fútbol a nivel de clubes vuelve a ser protagonista y el fin de semana tendrá acción las ligas más importantes tras el parón de la fecha FIFA.





Por ello, FUTBOLRED lo programa con la agenda con fecha y horario para ver lo partidos de los futbolistas colombianos en estas importantes competencias europeas.

Sábado 25 de noviembre



7:00 a.m. | Manchester City vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League

ESPN



8:00 a.m. | Rayo Vallecano (Falcao) vs Barcelona

Liga de España

DSports



9:30 a.m. | Werder Bremen (Rafael Santos Borré) vs Bayer Leverkusen (Gustavo Puerta)

Bundesliga

ESPN 4



10:00 a.m. | Luton Town vs Crystal Palace (Jefferson Lerma)

Premier League

Star+



10 :00 a.m. Sheffield United vs Bounemouth (Luis Sinisterra)

Premier League

Star+



10 :30 a.m. | Portimonense vs Braga (Cristian Borja)

Copa de Portugal



11:00 a.m. | Galatasaray (Davinson Sánchez) vs Alanyaspor

Liga de Turquía



11 :00 a.m. | Clermont vs Lens (Deiver Machado y Óscar Cortés)

Liga de Francia

Star+



12 :00 p.m. |Atalanta (Luis Muriel) vs Napoli

Serie A

ESPN 2



2:45 p.m. | Milan vs Fiorentina (Yerry Mina)

Serie A

Star+



2:45 p.m. | Standard Lieja vs Genk (Carlos Cuesta y Daniel Muñoz)

Liga de Bélgica



7:00 p.m. | Fluminense (Jhon Arias y Yony González) vs Coritiba

Brasileirao

ESPN 2



Domingo 26 de noviembre



8:00 a.m. | Villarreal vs Osasuna (Johan Mojica)

Liga de España



9:00 a.m. | Tottenham vs Aston Villa (Jhon Jader Durán)

Premier League

ESPN 3



2 :45 p.m. | Juventus vs Inter (Juan Cuadrado)

ESPN



4:00 p.m. | Sao Paulo (James Rodríguez) vs Cuiabá

Brasileirao

Star+



4:00 p.m. | River Plate (Miguel Borja) vs Instituto

Copa de la Liga Profesional



Lunes 27 de noviembre



Bolonia (Jhon Lucumí) vs Torino (Duván Zapata)