Agenda de colombianos: plato fuerte con Champions y Europa League

Entre el martes 7 y el 3 de noviembre del 2023, el fútbol europeo vuelve a ser protagonista y la semana estará cargada con partidos de Champions League, Europa League y Conference League, en la que los colombianos también se robarán la atención.

Por ello, FUTBOLRED lo programa con la agenda con fecha y horario para ver lo partidos de los futbolistas colombianos en estas importantes competencias europeas.

Miércoles 8 de noviembre



3:00 p.m. | PSV vs Lens (Deiver Machado)

Champions League

Star+



3 :00 p.m. | Real Madrid vs Braga (Cristian Borja)

Champions League

ESPN / Star+



3:00 p.m. | Salzburgo vs Inter (Juan Cuadrado)

Champions League

ESPN 4 / Star+



Jueves 9 de noviembre



12:45 p.m. | Toulouse vs Liverpool (Luis Díaz)

Europa League

ESPN / Star+



12 : 45 p.m. | Ferencvaros vs Genk (Carlos Cuesta y Daniel Muñoz)

Conference League

Star+



3:00 p.m. | Atalanta (Luis Muriel) vs Strum Graz

Europa League

ESPN 2 / Star+



3:00 p.m. | Aston Villa (Jhon Durán) vs AZ Alkmaar

Conference League

Star+



3:00 p.m. | Brujas (Éder Balanta) vs Lugano

Conference League

Star+