Semana definitiva en Champions y Mundial Sub 17: agenda de colombianos

Semana cargada de fútbol en varias competiciones a nivel internacional. Entre Champions, ligas domésticas, Copas, Europa League y mucho más, se podrá disfrutar, antes del parón del fútbol, con el inicio de Catar 2022.



Además, con máxima expectativa en lo que será el duelo entre Colombia y Nigeria, correspondiente a las semifinales del Mundial Femenino Sub 17. Repase acá, la agenda de colombianos.



Inglaterra

Lunes 24 de octubre



West Ham vs Bournemouth

2:00 p.m.

Jefferson Lerma



Argentina

​

Barracas Central vs Newell’s Old Boys

1:30 p.m.

Brayan Castrillón y Willer Ditta



Martes 25 de octubre

Champions League



Benfica vs Juventus

2:00 p.m.

Juan Guillermo Cuadrado



Brasil



Atlético Paranaense vs Palmeiras

7:45 p.m.

Luis Orejuela y Eduard Atuesta



Miércoles 26 de octubre

Champions League



Inter de Milán vs Viktoria Plzen

11:45 a.m.

Jhon Mosquera



Brujas vs Porto

11:45 a.m.

Matheus Uribe y Éder Álvarez Balanta



Napoli vs Rangers

2:00 p.m.

Alfredo Morelos



Tottenham vs Bayern Múnich

2:00 p.m.

Dávinson Sánchez



Eintrach Frankfurt vs Marsella

2:00 p.m.

Rafael Santos Borré y Luis Suárez



Argentina

Copa de Argentina



Banfield vs Talleres Córdoba

4:00 p.m.

Diego Valoyes



Patronato vs Boca Juniors

7:30 p.m.

Frank Fabra y Sebastián Villa



Mundial Femenino Sub 17

​

Nigeria vs Colombia

6:00 a.m.



Brasil



Corinthians vs Fluminense

7:45 p.m.

Jhon Arias



Internacional vs Ceará

7:45 p.m.

Stiven Mendoza



Jueves 27 de octubre

UEFA Conference League



Villarreal vs Hapoel

11:45 a.m.

Johan Mojica



Europa League



Friburgo vs Olympiacos

2:00 p.m.

James Rodríguez