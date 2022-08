Colombianos, de nuevo en acción: agenda para el fin de semana

Las ligas del mundo empiezan a andar, con el calendario apretado, en lo que resta del año, debido al Mundial de Qatar. Este fin de semana, se dará inicio a la actividad en España e Italia, donde habrá participación colombiana.



Revise acá, la agenda de los colombianos en el exterior.



Sábado 13 de agosto

España



Barcelona vs Rayo Vallecano 2:00 p.m. hora colombiana

Radamel Falcao García



Italia



Sampdoria vs Atalanta 11:30 a.m. hora colombiana

Jeison Murillo, Duván Zapata y Luis Muriel



Inglaterra



Aston Villa vs Everton 06:30 a.m. hora colombiana

Yerry Mina (lesionado)



Manchester City vs Bournemouth 09:00 a.m. hora colombiana

Jefferson Lerma



Southampton vs Leeds United 09:00 a.m. hora colombiana

Luis Sinisterra



Brighton vs Newcastle 09:00 a.m. hora colombiana

Stiven Alzate



Wolverhampton vs Fulham 09:00 a.m. hora colombiana

Yerson Mosquera



Alemania



Hertha Berlín vs Eintracht Frankfurt 08:30 a.m. hora colombiana

Rafael Santos Borré



Estados Unidos



Los Ángeles FC vs Charlotte FC 9:30 p.m. hora colombiana

Cristian Arango y Kerwin Vargas



Los Ángeles Galaxy vs Vancouver Whitecaps 9:00 p.m. hora colombiana

Déiber Caicedo y Cristian Dájome



Inter Miam vs New York City 7:00 p.m. hora colombiana

Emerson Rivaldo



Rusia



Zenit San Petersburgo vs CSKA Moscú 9:00 a.m. hora colombiana

Jorge Carrascal y Wilmar Barrios



Argentina



River Plate vs Newell’s Old Boys 6:30 p.m. hora colombiana

Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja



Rosario Central vs Barracas Central 1:30 p.m. hora colombiana

Sebastián Rincón y Thomas Gutiérrez



Brasil



Corinthians vs Palmeiras 5:00 p.m. hora colombiana

Víctor Cantillo y Eduard Atuesta



Domingo 14 de agosto

España



Valencia vs Girona 12:30 p.m. hora colombiana

Bernardo Espinosa



Italia



Spezia vs Empoli 1:45 p.m. hora colombiana

Kevin Agudelo



Inglaterra



Chelsea vs Tottenham 10:30 a.m. hora colombiana

Dávinson Sánchez



Francia



Brest vs Marsella 1:45 p.m. hora colombiana

Luis Javier Suárez



Bélgica



Leuven vs Brujas 11:30 a.m. hora colombiana

Éder Álvarez Balanta y José Izquierdo



Portugal



Vizela vs Porto 12:00 p.m. hora colombiana

Matheus Uribe



Argentina



Estudiantes vs Talleres Córdoba 4:00 p.m. hora colombiana

Diego Valoyes



Argentinos Juniors vs Unión Santa Fe 4:00 p.m. hora colombiana

Andrés Roa y Bryan Castrillón



Racing vs Boca Juniors 6:30 p.m. hora colombiana

Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Sebastián Villa y Frank Fabra



Brasil



Flamengo vs Paranaense 2:00 p.m. hora colombiana

Nicolás Hernández



Ceará vs Fortaleza 2:00 p.m. hora colombiana

Brayan Ceballos y Jhon Lucumí



Internacional vs Fluminense 5:00 p.m. hora colombiana

Jhon Arias



Lunes 15 de agosto

España



Real Betis vs Elche

Johan Mojica y Helibelton Palacios 2:30 p.m. hora colombiana



Italia



Juventus vs Sassuolo 1:45 pm. hora colombiana

Juan Guillermo Cuadrado



Inglaterra



Liverpool vs Crystal Palace 2:00 p.m. hora colombiana

Luis Díaz