Reinaldo sigue planillando: jornada de colombianos en el fin de semana

Sin fecha de Eliminatorias sudamericanas a la vista, los futbolistas colombianos en el mundo tienen la posibilidad de seguir sumando minutos y mostrar su nivel más alto para recibir el llamado de Reinaldo Rueda.



Varios protagonizarán partidos realmente importantes, como Dávinson Sánchez en el clásico del norte de Londres o Juan Camilo Hernández (Getafe) contra el gran líder de LaLiga o David Ospina liderando al Nápoles frente al Milan. Agéndese acá:

Sábado 13 de marzo





8:30 a.m. - Zenit vs Ajmat (Liga Premier Rusia): Wilmar Barrios.



10 a.m. - Bournemouth vs Barnsley (Championship): Jefferson Lerma.



10:15 a.m. - Real Madrid vs Elche (LaLiga): Johan Mojica.



11 a.m. - Kayserispor vs Galatasaray (Superliga de Turquía): Falcao García.



12:30 p.m. - Burnley vs Everton (Premier League): Yerry Mina.

- Borussia Dortmund vs Hertha Berlín (Bundesliga): Jhon Córdoba.



2:30 p.m. - Novorizontino vs Sao Paulo (Campeonato Paulista): Luis Manuel Orejuela.



3 p.m. - Getafe vs Atlético de Madrid (LaLiga): Juan Camilo Hernández.



10 p.m. - Cruz Azul vs Monterrey (Liga Mx): Stefan Medina.