Sergio Agüero explotó por caso Andrés Balanta: recordó su situación

Una arritmia, algo que puede suceder en cualquier escenario deportivo, pero sin duda alguna, para evitar que se de un triste acontecimiento, el cuerpo médico de los clubes deben asegurar el bienestar en cada jugador. Sin embargo, antes de detectar el problema que puede o no encontrarse sencillamente, deben ser cautos con el estado de salud de sus futbolistas, en especial, cuando el tema no es nuevo y en anteriores años ha habido capítulos similares.

Este es el caso de Andrés Felipe Balanta Cifuentes que en el 2019 ya había sufrido un desmayo en el entrenamiento del Deportivo Cali. El volante de marca continuó jugando sin problemas, y hasta fue uno de los pilares fundamentales del cuadro azucarero con Rafael Dudamel para conseguir el título en el 2021, y, posteriormente, lo prestaron al Atlético Tucumán de Argentina. Los médicos debieron estar al pendiente del estado de salud y de los capítulos de desmayos de Balanta, pero el martes 29 de noviembre de 2022, sucedió lo peor.



Andrés Balanta falleció en la entrada a calor durante el primer entrenamiento de la pretemporada. No alcanzó a llegar al hospital vivo y se confirmó la tragedia. La dura noticia también llegó a exjugadores como Sergio el ‘Kun’ Agüero, quien vivió algo similar con el FC Barcelona en octubre del año pasado. Agüero recordó su caso y el de Christian Eriksen, y advirtió que son temas que se pueden evitar haciendo sacrificios: retirarse del fútbol.



Parar a un reincidente es imposible, y truncarle el sueño a un jugador de 22 años es completa y sumamente complicado, pero a veces se deben tomar esas cartas para evitar fallecimientos como este. Los médicos de la institución deben ser cautos con este tema, e investigar a fondo qué puede estar generando esos desmayos y colapsos. Un paro cardiaco se puede presentar en cualquier momento y sin avisar, y eso sucedió con Andrés Balanta.



Sergio Agüero en pleno en vivo en su canal de Twitch se enteró de la noticia, “no me jodas. ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves… Qué mierda”, así inició su relato. Luego, describió cómo vivió él ese desmayo, “me acuerdo claramente de que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó… eso es muy difícil”.



Y continuó hablando sobre su experiencia, “me dijo ‘tuviste suerte, porque si vos te hubieses desmayado era peor porque ahí tenemos que hacerte una reanimación y dependiendo de eso por ahí te quedan secuelas’. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar”.



Describió su caso de esta manera, “sentía que alguien me estaba agarrando con las dos manos, como que em apretaba fuerte. Me empecé a desesperar y ahí me agarró el ataque, la arritmia. Siento que algo me baja y era la sangre que como no bombeaba bien se me había ido para arriba. Entonces eso hace que la presión te ahogue y te desmayes”.



Dos casos diferentes, y uno que sí pudo continuar jugando como Christian Eriksen que disfruta del Mundial de Catar 2022. “Claramente es lo que le pasó a Eriksen, que él se desmaya y tiene un paro y lo reaniman. Lo que a mí me pasó es que yo estuve a nada de desmayarme. Pero yo no me di cuenta, veía todo como rayos azules y dije, ‘me estoy por desmayar’”.



Antes de terminar su relato y desahogarse por el tema de que los médicos deben avisar y los jugadores tomar cartas como el retiro, se despidió dejando un mensaje para Andrés Felipe Balanta y sus compañeros de club tras este fatídico momento vivido, “hay que mandarle un abrazo a la familia y a todos los hinchas del Atlético. Qué mierda”.