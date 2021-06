¿Por qué puede pagar Quintero por escándalo de Villa y Daniela Cortés?

¿Posible complicidad? Eso es lo que ahora está en el radar de los abogados que representan a Daniela Cortés, expareja de Sebastián Villa, en el juicio que se adelanta contra el jugador de Boca Junior por presunta violencia de género y coacción.

El caso se remonta a abril de 2020, cuando la colombiana y su pareja tuvieron una discusión que habría terminado en agresiones. Es lo que se establecerá ahora en las tribunales argentinos, tras la citación al juicio oral.



Pero, ¿qué tiene que ver Juan Fernando Quintero? Ocurre que el día del incidente, el entonces jugador de River alojó a su amigo en su residencia hasta que fue citado a declarar. Para el abogado Fernando Burlando, quien representa a Cortés, el mediocampista, quien fue citado como testigo por Villa, pudo mentir en sus testimonio y eso tendría consecuencias legales.



"Nosotros estuvimos presentes en las audiencias de todos los testigos. Y nos quedó algo pendiente con algunos testigos que, en gran parte de su relato, eran paracaidistas de la mentira. No decían las cosas como realmente habían ocurrido, obviamente en función de proteger a Villa. A veces son más responsables quienes ayudan a un violento que el propio violento. Hubo muchos testigos que eran parte del entorno, como por ejemplo Juanfer Quintero. En principio, todo lo que ha concluido la Fiscalía se contradice con los dichos de los testigos que ofreció Villa. Si se han expresado con la verdad y, si no lo hicieron así, también serán responsables de un delito", afirmó el abogado.



Quintero está radicado en China, donde juega para el Shenzhen. Villa, por su parte, está de vacaciones en Colombia y a diferencia de su amigo no fue citado a la Selección Colombia, precisamente por esta investigación judicial en su contra, tal como lo explicó el técnico Reinaldo Rueda.



El desenlace final de este escándalo y el futuro del acusado y ahora también de Quintero, solo se conocerán a medida que avance el juicio en Argentina.