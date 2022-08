¿Cuál es el objetivo de Santiago Buitrago en La Vuelta a España?

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorius) confía en poder repetir en la Vuelta 2022 su excelente actuación en el pasado Giro de Italia, en el que acabó duodécimo y ganó una etapa, aunque es la primera vez que va hacer dos grandes en un año y no sabe cómo va a responder su cuerpo.

"Estoy muy contento con el Giro que y fue muy importante conseguir lo que conseguí. Es la primera vez que hago dos vueltas en un año y no sé cómo se va comportar mi cuerpo. Espero averiguar en la Vuelta hasta dónde puedo llegar", comentó. Buitrago debutó en una grande en la complicada edición de 2020 por la pandemia por el Covid, en la que, reconoció, no llegó en sus mejores condiciones "en una edición que fue extraña", pero le "cambió mucho" y se disputó entre finales de octubre y principios de noviembre con 18 etapas.



"Este año va a ser muy diferente, llego con más experiencia y con la confianza de un equipo que me ha llevado a crecer", dijo el ciclista de Bogotá, que en este 2022 ya ha estrenado su palmarés y acumula tres triunfos de etapa en el Giro, la Vuelta a Burgos y el Saudí Tour. Tras el Giro, Buitrago pudo disfrutar de un mes en su tierra en el que preparó "a conciencia y bien" de cara a su presencia en la carrera española a la que llega "motivado".



Sobre la Vuelta, el bogotano tiene claro que la primera semana "va a ser muy decisiva" y que su labor va a ser la de apoyar a los líderes del equipo, el español Mikel Landa y el suizo Gino Mader, pero también ver cómo se presenta la carrera, por lo que irá paulatinamente e intentará "algún día estar en la fuga". Buitrago, a punto de cumplir los 23 años, será el más joven de los siete representantes de Colombia presentes en la carrera española.



"Me da alegría y orgullo que haya tantos colombianos", dijo, a la vez que se mostró convencido de que en la Vuelta van a ser capaces de ofrecer "un bonito espectáculo y que la gente disfrute". A la espera de afrontar la parte final del calendario compitiendo en la Vuelta y en las últimas clásicas en Italia, Buitrago afirmó que ha hecho "un calendario bonito" que le ha "gustado".