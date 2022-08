'El ciclismo es mi vida': Urán, sobre La Vuelta y su continuidad en EF

Rigoberto Urán es uno de los ciclistas más importantes de Colombia. El antioqueño dejó en claro su próxima meta, sin embargo el 'escarbajo' tienen en mente varios temas: ciclismo, colombiano, continuidad en el EF y retiro. Esto comentó el pedalista de 35 años.

El antioqueño pasa por estos días une pequeña temporada de descanso, en sus últimas publicaciones en instagram se le ve pasando tiempo con su familia: "Ahora me encuentro bien después de este ciclo de carreras. Pese a todo, creo que este ha sido un año normal para mí. Tuve varias caídas, pero, por suerte, no me hice mucho daño Para mí está siendo un año normal y eso ya es positivo”, dijo Urán.



Sobre el momento de los ciclistas colombianos, el de 35 años fue severo: "Estábamos arriba. Antes siempre teníamos a gente en el podio con Chaves, Miguel Ángel, conmigo mismo... había muchos podios. También con Gaviria, que peleaba en los embalajes. Pero estos dos últimos años no están siendo buenos. Sí, vienen Higuita, Daniel Felipe, Buitrago.... pero buenos buenos por detrás no hay muchos. Creo que tenemos un problema y es que el método que teníamos ya no funciona. En la actualidad se requiere que el ciclista sea muy hábil. Tienes que saber manejar muy bien la bici. Es un ciclista más agresivo. Desde el kilómetro cero ya se están atacando. No vale simplemente con ir bien en la montaña y defenderte en el resto, tienes que ser un ciclista completísimo”.

Estará en la Vuelta a España, que arrancará el próximo 19 de agosto y quiere hacer una buena actuación: “Tengo muchas ganas de que arranque. He visto el recorrido. Tiene etapas interesantes: la 9, la 10, las de la salida en los Países Bajos... Es una carrera linda con mucho nivel. Además, hoy en día todas las carreras son importantes por el tema de los puntos. Después del Tour y de la Clásica de San Sebastián yo me quedé en Europa para poder afrontar en una gran condición esta Vuelta. Para mí estos días están siendo claves para recuperar bien y afrontar el inicio de la ronda española de la mejor manera posible”, aseguró.



Finalmente sobre su continuidad en el EF, pueda que llegue Carapaz, y sobre su retiro, esto dijo el colombiano: "Soy un ciclista típico, que disfruta de la bici, de la familia, de los amigos... He aprendido a convivir con los accidentes y con las cosas feas. Todo lo que viene ahora mismo, en adelante, para mí es ganancia. La suerte que tengo es que a mi familia le gusta venir a Europa durante los meses que hay competición. Eso me ayuda y es lo importante. Disfruto mucho de lo que hago. Sigo trabajando duro para estar ahí. De momento disfruto mucho. Seguiré aquí mientras lo siga haciendo. El ciclismo es mi vida y mi pasión”, sentenció.



Últimas versiones de prensa aseguran que ante la inminente llegada del ecuatoriano a la escuadra estadounidense el nacido en Urrao podría meranecer en el equipo, siempre y cuando rebaje su tarifa salarial.