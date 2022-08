Diez victorias en La Vuelta: Primoz Roglic, un fuera de serie

Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ganador de la cuarta etapa y líder de la Vuelta, señaló que "es una locura legar a 10 victorias" parciales en la ronda española y explicó que aprovechó "una buena oportunidad" para ganar y enfundarse la roja, según el plan previsto por el equipo.

"El plan era tomar el liderato. Hoy me tocaba a mí. Durante todo el día el ritmo ha sido muy alto, ha sido una etapa muy rápida y dura. Al final he tenido piernas y lo he podido demostrar”, señaló en meta el triple ganador de la Vuelta.



Un premio doble y especial para Roglic, ya que demostró estar en forma y recuperado de la lesión que sufrió en el Tour de Francia, aparte de sumar su etapa 10.



"Estoy muy contento. Es solamente el inicio de La Vuelta, pero siempre es mejor estar 10 segundos por delante que por detrás. El final era una oportunidad para luchar por la victoria de etapa. Tenía las piernas y lo he probado. Ya veremos qué pasa mañana, pero sumar 10 victorias es una locura, estoy muy contento y espero seguir en esta línea", concluyó.