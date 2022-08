Nairo Quintana: 'Vamos a hacer una Vuelta a España espectacular'

Nairo Quintana hizo un live en Instagram y sus fanáticos no le dieron tregua, el colombiano habló de todo, el Tour de Francia, su equipo, la continuidad, su amistad con Rigo y los próximos objetivos.

¿Cuál es su puerto favorito en Colombia?

Letras, unos paisajes espectaculares, Letras, lo hice desde abajo, la gente en Europa me preguntaba que si se podía respirar, porque en Francia lo máximo son 2600, en Italia el pico fue 2900 y acá en Colombia Letras son 3600. La línea también me gusta mucho.

¿Su amistad con Rigo?

Llevamos bastante compartiendo, en este Tour de Francia recuerdo varias anécdotas, en una que lo asusté con un pito cuando íbamos bajando, es un gran ciclista, con mucha calidad, es un honor compartir a su lado.

¿Las bicicletas tienen control?



No se si a los 5 o a los 10 primeros de la clasificación nos toman las bicicletas con controles y luego las meten en una habitación con cámaras, y luego las colocan con unos pesos para verificar. Si llegan a verificar que pesa menos de 6800 pueden amonestar con una multa o con puntos UCI.

¿Una cerveza al terminar la etapa?

Antes se hacía, o un vino, pero ahora no, primero por ética deportiva y segundo porque nos jode el físico.

Temporada 2023:

Estamos en negociación para el nuevo contrato, que si el Astana o el UAE que el Movistar, soy sincero con todos ustedes, estoy analizando con el grupo que me ayuda y ahora muchos equipos están apostando por todos los jóvenes y luego dicen que ya no sirvo para ganar, pero yo les respondo: -si este año he hecho Top 10 y sobretodo me siento en condiciones para seguir peleando por la victoria, no tengo miedo de representar a mi país de la mejor manera.

¿Renovará con el Arkea?

Arkea desde que hace cuatro años tuvo interés en mi y me acogieron con cariño, he hecho una gran familia, salir a buscar es bastante difícil y quieren que nos pongamos al servicio, creo que tengo madera, hemos encontrado un buen equilibrio, tengo la motivación para seguir haciendo cosas buenas, finalmente el Tour nada perdona, pero siempre estuve ahí muy cerca de los extraterrestres, hemos venido mejorando, hacemos cuenta atrás y es increíble todo el crecimiento que hemos tenido, es un proyecto que promete seguir creciendo, seguimos con Arkea. Vienen compañeros para apoyar y hemos escuchado que nos presentaron un nuevo fichaje que va a venir a apoyarnos bastante".

¿Estará en La Vuelta?



"En esta vuelta a España vamos a tener tres gregarios vamos a hacer una Vuelta a España espectacular".