¿Se acabo la Vuelta a España? Tras la etapa 19 se mantiene la general

No hay cambios en la clasificación general de La Vuelta a España. Tras la etapa 19, que ganó por poco la fuga en cabeza de Magnus Cortnilsen del Educatio First, la camiseta del líder no se mueve, Roglic se ve muy sólido para la jornada de montaña de este sábado. Los colombianos Miguel Ángel López y Egan Bernal mantienen el tercer y quinto puesto, respectivamente.

La ronda ibérica terminará el próximo domingo y el esloveno Primoz Roglic parece pasearse con el título en las últimas dos etapas restantes, este sábado serán 202 kilómetros de montaña entre Sanxenxo y Mos. Castro de Herville. Y el domingo con una contrarreloj de 33 kilómetros en dónde el favorito dentro de los favoritos es el líder del Jumbo.



El danés Magnus Cort Nielsen (EF Education) se ha impuesto en la decimonovena etapa de la Vuelta a España disputada a través de 191,2 km entre Tapia de Casariegos y Monforte de Lemos, de 191,2, en la que retuvo el maillot rojo de líder el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma).



Magnus Cort, de 28 años, logró su tercer triunfo de etapa al sprint, imponiéndose con un tiempo de 4h.24.54, a una media de 43,3 km/hora por delante del portugués Rui Oliveira (UAE Emirates) y del estadounidense Quinn Simmons (Trek). El pelotón de favoritos entró a 18 segundos del ganador, con el esloveno Primoz Roglic de rojo en vísperas de la "clásica" de este sábado en Galicia. Le siguen Enric Mas a 2.30 minutos y el colombiano Miguel Ángel López (Movistar).



Clasificaciones

Etapa

1 Magnus Cort Nielsen Ef Education - Nippo 04h 24' 54'' - B : 10''

2 Rui Oliveira Uae Team Emirates 04h 24' 54'' - B : 8''

3 Quinn Simmons Trek - Segafredo 04h 24' 54'' - B : 7''

4 Andrea Bagioli Deceuninck - Quick - Step 04h 24' 54''

5 Anthony Roux Groupama - Fdj 04h 24' 54''



General

1 Primož Roglič Jumbo - Visma 77h 49' 37''

2 Enric Mas Movistar Team + 00h 02' 30''

3 Miguel Angel Lopez Movistar Team + 00h 02' 53''

4 Jack Haig Bahrain Victorious + 00h 04' 36''

5 Egan Arley Bernal Ineos Grenadiers + 00h 04' 43'' B : 3''