'El equipo pierde mucho': Supermán habla sobre el retiro de Valverde

El colombiano Miguel Ángel López (Movistar) ha asegurado que no ha visto la caída de su compañero Alejando Valverde y que por eso ha atacado al poco de producirse.

Alejandro Valverde: Un poco triste por lo del bala, yo no he podido ver como ha sido la caída, no había nadie en el piso, me he enterado mas tarde, es un corredor que teníamos ahí, al final era un hombre clave. El equipo pierde mucho, nos daba mucha tranquilidad y seguridad, con él podíamos estar adelante, es una pena no tenerlo. Habíamos planeado un poco el ataque y yo venía en un segundo grupo con Enric, hasta mas adelante que ataqué me dijeron que se había caído. Calidad le sobra, con los años que tiene nunca deja de sorprender, un hombre de mucha experiencia.

Caída de Alejandro Valverde mientras marchaba al ataque por delante de los favoritos. El murciano perdió la bici por un bache y cayó por un terraplén.



Se encuentra muy dolorido, en especial su hombro derecho, y permanece en el lugar del accidente.

La General y la Etapa: Las sensaciones son buenas, tenemos que continuar a ver como seguimos. No sabemos las cosas que traigan las etapas, día a día se nota que se va acumulando el cansancio, hoy la llegada no se han visto muchos ataques porque es muy empinada la subida.