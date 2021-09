Movistar, protagonista en La Vuelta por Miguel Ángel López

La victoria del colombiano Miguel Ángel López en la inédita cima del Picu d'El Gamoniteiru en la 76 Vuelta a España ha supuesto un potente balón de oxígeno para un equipo Movistar en exceso dubitativo en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo el debate se aber porque apesar de la falta de protagonismo el local Enric Mas es segundo en la clasificación general.

La formación más veterana del pelotón mundial, fundada en 1980, parecía estar condenada en esta temporada 2021 a cerrar su presencia en las tres grandes, Giro, Tour y Vuelta, sin estrenar su casillero de victorias. Finalmente no será así y ha conseguido inaugurarlo inscribiendo su nombre en una cima que está llamada a tener protagonismo en las próximas ediciones. En esta ocasión el engranaje de los hombres que dirigen Chente García Acosta y Patxi Vila, bajo la supervisión de Eusebio Unzué, respondió a lo que el desarrollo de la etapa reina demandaba sobre el asfalto del novedoso Gamoniteiru.



Algo muy diferente a lo acontecido un día antes camino de los míticos Lagos de Covadonga, donde los azules no aceptaron en muchos momentos asumir la responsabilidad de tomar el mando de las operaciones y llevar el peso de la carrera, sobre todo después de que Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Primoz Roglic (Jumbo) pusieran patas arriba la carrera. Una defensa del segundo y tercer puesto de Enric Mas y Miguel Ángel López, que para nada lo tenían asegurado, fue el argumento para pasar a otros el testigo. 24 Horas después todo cambió y de un carácter cuasi pusilánime se pasó a asumir responsabilidades cuando las circunstancias lo requerían y a pesar de estar cercenados de efectivos, intentar dar espectáculo.



Tal vez la presencia en carrera de los grandes jefes de la firma patrocinadora, el presidente del Grupo Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y del CEO en Sudamérica, Alfonso Gómez, terminó de ser el estímulo que precisaban los azules. La formación telefónica ha dado la sensación de ir a contrapie todo el año en las tres citas, Giro, Tour y Vuelta, que son su estandarte desde que bajo el patrocinio de Reynolds la estructura se hizo un hueco en la elite del ciclismo mundial. Previamente, en el Giro y el Tour, casi nada salió como se había planificado y previsto y cada acontecimiento se ponía en contra de sus intereses.



Así en Italia, el líder del equipo, el español Marc Soler terminó abandonando tras una dura caída de la que se recuperó a tiempo para tomar la salida en Bretaña en la Grande Boucle donde volvió a verse involucrado en otra grave caída, con varias roturas de huesos incluidas, con la que se vio obligado a dar un parón en la temporada. En el Tour, los azules también vieron como uno de sus líderes, en este caso el colombiano Miguel Ángel López quedó lastrado por una caída que le llevó a remolque en la prueba y terminó por conducirle al abandono.



El mallorquín Enric Mas salvó los muebles con un sexto puesto que, no obstante, se quedaba muy lejos de sus aspiraciones de estar en el podio e incluso luchar por el triunfo. En la carrera española, la caída y abandono en la séptima etapa del buque insignia del equipo, el veterano Alejandro Valverde, al que se unieron posteriormente Johan Jacobs y Carlos Verona, ponían las cosas todavía un poco más complicadas. El triunfo de López en el Gamoniteiru y la posibilidad ahora algo más próxima de meter a uno o a dos hombres en el podio final, da un respiro a los telefónicos.



EFE