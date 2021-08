¡La hora de la verdad! López, por la conquista del podio de La Vuelta

El colombiano Miguel Ángel López (Movistar) afronta la última semana de Vuelta convencido de que ha llegado la hora de la verdad con 2 etapas decisivas en Los Lagos y Gamoniteiru, donde las opciones de la general pasan por conseguir en los puertos una ventaja mínima de 2 minutos para tratar de batir al esloveno Primoz Roglic, gran favorito de la ronda.

"Las dos etapas son claves para marcar diferencias, ahí estará el podio, y para llegar a la crono con opciones necesitamos una ventaja de 2 minutos mínimo. Roglic es el campeón olímpico de contrarreloj y la etapa tiene más de 30 km", señaló "Supermán" en la segunda jornada de descanso de la Vuelta.



López considera que las etapa de Lagos y Gamoniteiru exigirán el máximo esfuerzo, y quien no tenga el mejor día puede tener un serio disgusto. "Subí a los Lagos en 2018, sin duda es una etapa para estar fuerte, si no, pueden pasar muchas cosas. Al Gamoniteiru antes de empezar la Vuelta, lo subimos con unas fuerzas que no sé si ahora van a ser las mismas. Llevamos dos semanas de paliza", comentó.



Ante las etapas claves, Supermán considera un serio obstáculo el hecho de que el equipo haya perdido a dos hombres, Alejandro Valverde y Jakobs. "Se nota que a nuestro equipo le faltan 2 corredores, a Valverde y Jakobs los echamos de menos, ya que el resto ha tenido un desgaste brutal para cuidarnos a Enric y a mí, y eso se nota. Supone incertidumbre afrontar la montaña sin todo el equipo al completo, vamos cansados después de dos semanas largas".



Aunque el rival a batir sea Primoz Roglic, el escalador colombiano no se olvida de su compatriota Egan Bernal, a quien espera en primera línea esta semana. "Corredores como Egan Bernal han estado a la sombra, pero es verdad que en los días importantes han estado delante. Estoy convencido de que en la tercera semana va a dar batalla porque no se ve descartado del todo, esperamos un gran Bernal", comentó.



López anuncia la batalla por parte del Movistar, con una doble baza que es habitual en el equipo español. "Claramente nuestro equipo siempre ha trabajado con 2 ó 3 líderes y es bueno tener más de una opción, luego la carretera pone a cada uno en su sitio, pero siempre vas a tener una opción. Hemos pasado dos semanas y llegamos a la tercera con pocas diferencias. Estaremos en la batalla".





EFE