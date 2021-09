¿Qué pasará con Supermán López? ¿Seguirá en el Movistar?

Eusebio Unzue, director del Movistar, calificó la polémica retirada de la Vuelta a España del colombiano Miguel Ángel López en la etapa del sábado como "una experiencia nunca antes vivida", un hecho que podría replantear la continuidad de 'Supermán' en el equipo español.

"Nos ha tocado vivir una experiencia que nunca había sucedido, pero los ciclistas son humanos. Él no fue capaz de solucionar un problema deportivo que se creó en el momento inicial en carrera. Al principio reaccionó, pero no pudo cerrar el hueco que aprovechó bien el Bahrain. A partir de ahí la situación se complicó", dijo Unzue.



Una vez que López quedó descolgado del grupo de favoritos y empezó a perder tiempo y su plaza en el podio, llegó el momento crítico. El colombiano se negó a seguir en carrera. "Se ampliaron las diferencias y por desgracia llegó su frustración. Fue incapaz de darle la vuelta a la situación. Pudo seguir en carrera, haber peleado por ser sexto, que también hubiera sido importante, sobre todo teniendo en cuenta su gran victoria 48 horas antes en el Gamoniteiru", subrayó Unzue.



Sobre la renovación con el Movistar del ciclista colombiano, recientemente confirmada por el propio corredor y el equipo, Unzue no fue tajante a la hora de confirmar la ampliación del contrato. "Ese tema se verá, de momento hay que poner distancia y las decisiones que tomemos las valoraremos entre todos.



La decisión se tomará mas adelante", señaló. Unzue valoró positivamente el hecho de que López pidiera la noche del sábado "perdón" a sus compañeros, a pesar de que la retirada del ciclista en plena etapa afectara a la imagen del equipo.





EFE