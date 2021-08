Egan tambalea ante el poderío de Roglic: falta mucho en La Vuelta

La Vuelta 2021 se toma su descanso en Almería reflexionando sobre lo que ha pasado en la llamada primera semana de carrera, nueve etapas tras la cuales destaca el poderío de Primoz Roglic, la ilusión desatada por Enric Mas y la necesidad en la que se encuentra Egan Bernal, y lo que puede deparar lo que queda de camino entre las catedrales de Burgos y Santiago de Compostela.

Egan, ¿En la lucha por la general?

El colombiano Egan Bernal (Ineos) admitió en la primera jornada de descanso de la Vuelta que no se encuentra en la posición esperada, pero aseguró que aunque Roglic, a quien no le ve puntos débiles, se encuentra con ventaja y la Vuelta se ha puesto muy difícil, el ganador del Tour 2019 y del Giro 2021 seguirá "luchando por el objetivo de ganar la carrera".



Relacionado: (Egan Bernal: Reflexiona sobre próximas etapas de Vuelta a España 2021)



"Teniendo en cuenta que he perdido dos minutos, es difícil pensar en ganar la carrera, pero todavía puede pasar cualquier cosa en esta Vuelta. Si corro de manera inteligente y hago lo que tengo que hacer, tal vez pueda hacer una buena clasificación general, incluso si no estoy al 100 por ciento ", dijo el ciclista de Zipaquirá. Ganador de la maglia rosa del Giro de Italia y posteriormente afectado por el Covid, Bernal, debutante en la Vuelta, comparó su momento de forma con el del Giro.



"Tengo sentimientos muy diferentes en comparación con el Giro. Siento que aquí puedo ir a mi propio ritmo, pero no puedo hacer aceleraciones, cambios de ritmo. Hice toda la subida en Velefique a mi ritmo, luchando con el viento, y así es difícil", comentó. Bernal considera que si tuviera la capacidad de cambiar de ritmo a su mejor nivel las cosas serían diferentes. Su preparación para la Vuelta fue diferente a la del Giro. " "La preparación ha sido diferente, el Giro era mi gran objetivo para esta temporada. Tenía la intención de prepararme bien para la Vuelta, pero con el Covid no llegué a mi mejor nivel, por lo que es normal perder algo. Necesito seguir luchando y, con suerte, puedo avanzar un paso ".



Después de la jornada de montaña del pasado domingo, Bernal es quinto de la general a 1.52 minutos de Primoz Roglic, a quien no le ha visto ningún punto débil. "En este momento no vemos un punto débil en Roglic. Es un corredor muy fuerte, es el campeón olímpico de contrarreloj, ha ganado dos veces la Vuelta y es uno de los mejores del mundo. Veremos si tenemos una posibilidad y haremos lo mejor que podamos", concluyó.

¡La lucha por la general!

Lanzó la Vuelta en Burgos una crono que destapó la intenciones Roglic por encadenar un triplete de rojo, la frenó un tanto la falta de viento camino de Andalucía en jornadas aderezadas con interesantes sprints y explosivos repechos y remató la primera semana un etapa 'tour' con final en el impresionante Velefique.



Sin duda lo mejor fue esa última jornada con final en el 'Stelvio de Almería', aderezado con otro tremendo puerto, el Collado Venta Luisa, 29 interminables kilómetros hacia el cielo envueltos en el calor que desprende el desierto de Tabernas.



Tras el recital de Damiano Caruso, un relevo de Mikel Landa que acaba mejorando al alavés, emergió la figura más agresiva de Mas para teñir la carrera de un azul Movistar que contraponer al sólido rojo de Roglic. Con quien se marchó el balear para, en buena sintonía, dinamitar la carrera. A Mas se le esperaba desde 2018, desde que en Andorra lamentase no haber ido a por Simon Yates para intentar ganar la Vuelta. Fue segundo y no volvió a emitir aquellas sensaciones. El que más las echaba de menos era él, que el domingo se atrevió y tuvo como premio concitar las esperanzas de un ciclismo español huérfano de 'vueltómanos' -los corredores que adora- tras la retirada de Alberto Contador.



Habrá que ver qué depara lo que queda, pero Mas se perfila el más serio candidato al segundo escalón del podio a 28 segundos de un Roglic intratable y al que el propio Mas admitió "no" haber llegado a haberle puesto en problemas. Roglic dio el primer zarpazo en Burgos, aguantó con el resto el viento de cara en Picón Blanco, apareció en la Montaña de Cullera para limar unos segundos y la bonificación, permitió la fuga hacia el Balcón de Alicante y estuvo dominador en Velefique. Perfecto el esloveno.



Aunque también es verdad que sus triunfos merecidos no excluyeron dosis de sufrimiento final. En 2019 ante el emergente Tadej Pogacar y en 2020 frente a Richard Carapaz. ¿Quién podría ponerle este año en apuros? La lógica dice que Mas, aunque habría que pensar más en el Movistar, que tiene a Miguel Ángel López también amenazante en la tercera plaza, a 1.21. Una opción táctica a aprovechar y más teniendo en cuenta el carácter ofensivo y la valentía de 'Supermán'.



Menos opciones se le da ya al equipo que apareció en Burgos como el más poderoso y con mayor capacidad de maniobra: el Ineos. Pero al equipo británico se le cayó rápido Carapaz, muy desgastado tras Tour y los JJOO, y no parece tener en buena condición a Bernal, entre los mejores pero sin protagonismo hasta Velefique, donde cedió. Quinto en la general y a 1.52 de Roglic, el sueño de 'El cóndor de Zipaquirá' de ganar las tres grandes parece que deberá esperar. Es mucho tiempo el cedido en una carrera como la Vuelta y además las sensaciones que emite Bernal no son las mejores. De hecho, se le ve incluso por detrás de Adam Yates, el compañero que lleva todo el año preparando la Vuelta y que ya ha tensado más de una vez al grupo de favoritos.



No está en su mejor momento Bernal, ya muy obligado para lo que queda de carrera. Lo que contrasta con el pletórico estado de forma de Roglic, fiable como siempre, y las buenas prestaciones de Mas, ilusionado quizás como nunca. Conclusiones de la Vuelta al final de la primera semana. Pero quedan dos y todo puede dar un vuelco. No en vano aún esperan el Pico Villuercas, los Lagos de Covadonga y el Gamoniteiru. Mucho camino hacia Santiago.







EFE