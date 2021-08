A media máquina: Egan Bernal es el líder de los Jóvenes en La Vuelta

El pedalista colombiano Egan Bernal es serio aspirante al título de La Vuelta, el del Ineos se mantiene en los favoritos pese a que ha declarado no está en sus mejores condiciones. Este martes la llegada se caracterizó estuvo por el accidente del líder.

Tan pronto concluyó la cuarta etapa Bernal habló: “Hay un poco de estrés en el pelotón, estábamos adelante y pudimos evitar la caída, está haciendo bastante calor, hay un poco más de desgaste, aunque el clima es igual para todos, hay que estar atentos a hidratarse, a alimentarse, a descansar bien, para llegar bien a los días siguientes, antes de pensar en el fin de semana, primero pienso en las etapas llanas, antes del fin de semana.



El pedalista colombiano fue preguntado por su condición, y aunque el colombiano ha dicho que no está en su mejor estado, por ahora es el líder de la clasificación de los jóvenes, está a 57 segundos del líder y a 27 de Primoz Roglic. Este jueves y viernes habrá etapas de montaña, el sábado una jornada llana y el domingo será el gran ascenso donde se encontrará con 4 puertos de monataña (un puerto especial sobre 1800 metros sobre el nivel del mar en Velefique).



Sobre su preparación el colombiano argumentó: “En Zipaquirá no hace tanto calor como acá, hay que hacerle frente, vine acá hace un par de semanas para aclimatarme, veremos como está la recuperación”.



Adam Yates y Richard Carapaz, colíderes del Ineos: "Para nada me siento el líder único del equipo. El tiempo que ha perdido Carapaz tampoco fue muchísimo. Esto es la Vuelta, estamos a final de temporada y aún puede pasar de todo. Además este clima genera fatiga, hace mucho calor, y el recorrido es duro", señaló en meta el ganador del Tour 2019 y del Giro 2021.