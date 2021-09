Egan, heroico: 'Salí a divertirme en la bici, es lo que más me gusta'

El colombiano Egan Bernal cumplió su palabra y demostró con un ataque lejano que su intención era ir a por la edición 76 Vuelta a España. Las intenciones del nacido en Zipaquirá se esfumaron al llegar junto al grupo perseguidor. Su compañero de aventura, el esloveno Primoz Roglic del Jumbo, de nuevo se vistió con el maillot rojo.

Ataque de Bernal en Collada Llomena. El equipo Ineos Grenadiers conocía la perfección la novedosa ascensión y descenso de Collada Llomena, que se subía dos veces antes de afrontar la subida a los Lagos. Incluso habían pedido vídeos para conocerla mejor y dejaron claro desde el principio que era el punto en el que estaban dispuestos a echar toda la carne en el asador.



El cóndor de Zipaquirá lanzó el ataque, el grupo quedó estupefacto, a 61 kilómetros de la llegada parecía ser un despropósito, pero la intención de Bernal ya había sido declarada ante los micrófonos: "Me da igual ser quinto que décimo. No tengo nada que perder. Me gustaría atacar y para eso hay que tener piernas".



Ante un imprevisto primer ataque el grupo no esperaba el segundo, Roglic respondió en primera persona a Bernal, el esloveno leyó a la perfección el momento de carrera en el que Bernal lanzó su ataque. No esperó ni un segundo a que sus compañeros de equipo marcasen un ritmo de persecución. Tomó la responsabilidad para ir a buscarlo y darle alcance. En un principio se limitó a seguir la rueda, cuando vio la oportunidad de cazar la camiseta de líder compartió el relevo.



Miguel Ángel López lo intentó pero no pudo, no habían piernas. Con esto, en la punta, colombiano y esloveno hicieron camino y llegaron hasta los dos minutos de diferencia, aunque en los casi treinta kilómetros llanos entre el descenso de Collada Llomena y el inicio de la subida a los Lagos Enol y Ercina, al pie de la basílica de la virgen de Covadonga, sus rivales rebajaron medio minuto la ventaja.



El entendimiento entre la pareja de cabeza llegó hasta las primeras rampas de la temida Huesera, el esloveno elevó sus vatios de pedaleo y

Bernal empezó a ceder metro a metro, el de Zipaquirá, ganador del Tour 2019 y Giro 2021, estaba pagando la osadía de haber intentado poner en jaque a la carrera, pero no había hecho caso omiso a su ambición de pelear por ganar la Vuelta. Cedió al empuje del esloveno y terminó con los perseguidores. Bernal cumplió su objetivo: "Salí a divertirme en la bicicleta que es lo que más me gusta", podrá ser poco fructifero tras ver la clasificación, pero no se puede negar el gesto valeroso y heróico de Egan los Lago de Covadonga.