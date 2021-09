Enric Mas contra Supermán: 'me jode porque representamos al equipo'

El ciclista mallorquín del Movistar, segundo clasificado en la reciente Vuelta a España, habló en Radio Marca sobre la polémica que generó el retiro del colombiano.



Enric Mas aseguró: "Es un tema interno del equipo. No quiero hablar de eso. A mí personalmente me jode porque estamos representando a la marca, al equipo. Todos los compañeros se han dejado la piel. Nos jode, pero tampoco quiero entrar en ese tema porque no es cosa mía".



Sobre el ganador de la Vuelta, Primoz Roglic, agregó: "Es verdad que ayer se marcó una muy buena crono. Venía de ganar el oro en esta prueba en los Juegos de Tokio. Y, una vez más, dio ese resultado tan bueno que da en las contrarrelojes. Fue el mejor".