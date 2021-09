Egan escala en la general y sigue como líder de los Jóvenes en España

El ciclista colombiano Miguel Ángel López (Movistar) fue el ganador de la 18ª etapa de la Vuelta a España. Bernal no desentonó en una exigente subida con final en el Alto del Gamoniteiro, este jueves. El nacido en Zipaquirá podrá no tener las mejores sensaciones pero se mantiene con las favoritos, ahora es quinto en la clasificación.

El colombiano está a 4 minutos y 43 segundos de Roglic, con quien nuevamente protagonizó el grupo de favoritos de la general y del día, a ellos se les sumó el otro movistar el español Enric Mas Movistar.

Al llegar a meta ,el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) dijo este jueves que la etapa reina de la 76 Vuelta a España, con final en el Altu d'El Gamoniteiru, respondió a lo esperado porque llegaron "todos reventados". "Me quedaba en la primera subida y no sé cómo he hecho para aguantar con los de delante al final", afirmó. Bernal felicitó a su compatriota Miguel Ángel López (Movistar) por su victoria en la etapa. "Me alegro mucho", señaló.