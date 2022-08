¡La ruta está de fiesta! Comienza la Vuelta a Colombia Femenina

Un total de 157 corredoras de 29 equipos nacionales y extranjeros fueron inscritas ante la Federación Colombiana de Ciclismo para participar en la séptima edición de la Vuelta a Colombia Femenina, evento de la categoría UCI 2.2, que se realizará entre el 8 y el 14 de agosto.

Esta nueva edición de la carrera por etapas más importante del calendario nacional en la rama femenina tendrá la participación de corredoras de Costa Rica, Guatemala, México, Estados Unidos, Ecuador, Canadá, Tailandia, Japón, Israel, Venezuela y Colombia.



En el grupo de ciclistas preinscritas se destaca la presencia de deportistas como la santandereana Ana Cristina Sanabria, campeona de las tres primeras ediciones de la carrera en 2016, 2017 y 2018; Lina Marcela Hernández, líder del Colombia Tierra de Atletas, que fue tercera en 2020; Jennifer Tatiana Ducuara, quien logró liderar una carrera del UCI WorldTour Femenino en la presente temporada, en la Vuelta a Burgos Femenina, y la mexicana Anette Barrera, cuarta en la edición 2021, quienes buscarán el título en la presente edición, el cual no podrá ser defendido por la campeona del año pasado, la venezolana Lilibeth Chacón, quien estará ausente tras la lesión sufrida en los Juegos Bolivarianos.



También se esperan grandes actuaciones de pedalistas como Ana Milena Fagua (Boyacá Avanza), Luisa Fernanda Naranjo (Supergiros), Jessenia Meneses (Colombia Tierra de Atletas), Erika Botero (Sistecrédito GW) y Lina María Rojas (Merquimia), entre otras, que suelen ser grandes protagonistas en las carreteras nacionales.



En el grupo de corredoras extranjeras que fueron preinscritas llaman la atención figuras como la japonesa de 28 años Shoko Kashiki, líder del Team Illuminate, quien finalizó séptima en la edición de 2021, quien estaría junto a las estadounidenses Sydney Berry y Annick Chalier, la tailandesa Kulacha Chairin y la israelí Shani Berger.



También están inscritos los equipos extranjeros del DNA Pro Cycling de Estados Unidos, encabezado por Diana Peñuela; el Movistar Best PC de Ecuador, que estaría liderado por Marcela Peñafiel; la Selección de Costa Rica, guiada por Estefanie Álvarez; la Selección de Guatemala, comandada por Bridgette Rodríguez, y el Pato Bike Mole Juquilita de México, que tendría a Marcela Prieto como su líder en la competencia.



La Vuelta a Colombia Femenina, que hace parte del calendario internacional de la UCI Américas, en su categoría UCI 2.2, y que es organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo y apoyada por el Ministerio del Deporte, empezará el próximo martes 9 de agosto con una fracción de 112.2 kilómetros entre Sopó, Cundinamarca y Tunja, Boyacá, que iniciará a las 8:45 de la mañana.



Sin embargo, las actividades de la carrera comenzarán el lunes 8, en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en dónde se realizarán de 9:00 am a 12:00 pm, la confirmación de participación, chequeo de licencias e indumentaria, y retiro de las acreditaciones y de los autorizados y radios por parte de los representantes registrados por los equipos y los medios de comunicación.



De 1:00 pm a 2:00 p.m., se llevará a cabo el Congresillo Técnico y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m., la reunión de fotógrafos, camarógrafos y motoristas con la organización, comisarios y representantes de la policía. Finalmente, a las 3:00 p.m., se realizará la Presentación de los Equipos que harán parte de la carrera.



Cabe destacar que, por primera vez, la carrera de ruta más importante del calendario nacional llegará a Bucaramanga, ciudad elegida para recibir la llegada de la quinta etapa y que celebrará la sexta fracción con un circuito de 12.9 kilómetros, en el que las corredoras deberán dar siete vueltas para completar 90.3 km, y con el cuál se dará fin a la edición 2022.



Recorrido Vuelta a Colombia Femenina 2022

Etapa 1: martes 9 de agosto

Recorrido: Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Chocontá, Villapinzón, Venta Quemada y Tunja (112.2 kilómetros).



Etapa 2: miércoles 10 de agosto

Recorrido: Paipa, Tunja, Cucaita, Sáchica, Sutamarchán y Villa de Leyva (101.4 kilómetros)



Etapa 3: jueves 11 de agosto

Recorrido: Chiquinquirá, Saboya, Puente Nacional, Barbosa, San José de Pare, Santana, Vado Real y Oiba (111.8 kilómetros)



Etapa 4: viernes 12 de agosto

Contrarreloj individual San Gil – Barichara (21.3 kilómetros).



Etapa 5: sábado 13 de agosto

Recorrido: Curití, Aratoca, Pescadero, Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga (103.4 kilómetros)-



Etapa 6: domingo 14 de agosto

Circuito en Bucaramanga (12.9 kilómetros – siete vueltas para completar 90.3km).



