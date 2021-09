¡A tope! Todo listo para la Vuelta a Colombia Femenina 2021

Un amplio grupo de 175 corredoras, distribuidas en 31 equipos fueron inscritas ante la Federación Colombiana de Ciclismo para disputar la sexta edición de la Vuelta a Colombia Femenina, evento que acogerá a las ciclistas más importantes del país del 28 de septiembre al 3 de octubre en el departamento del Meta y la ciudad de Bogotá.

Esta nueva edición de la carrera por etapas más importante del calendario nacional en la rama femenina tendrá una numerosa participación, mayor a la que se tuvo en la pasada edición, en la que se tuvo 130 corredoras y 23 equipos. Además contará con una amplia cuota extranjera, ya que en territorio colombiano se harán presentes cinco escuadras internacionales y se tendrá la presencia de corredoras de trece nacionalidades diferentes.



En el grupo de corredoras preinscritas se destaca la presencia de la campeona defensora Miryam Núñez, corredora ecuatoriana del Liro Sport que buscará defender su título. Una tarea no tan fácil, pues a su lado estarán corredoras de experiencia que buscarán cambiar de dueña el trono de esta nueva edición de la carrera.



La santandereana Ana Cristina Sanabria (Colombia Tierra de Atletas), quien ya sabe lo que es ser campeona de esta carrera, integra también el listado provisional de las participantes; así como la experimentada Natalia Pardo (Colnago) y la chilena Aranza Villalón (Avinal), quien también levantó el trofeo de campeona en 2019.



La venezolana Lilibeth Chacón (Merquimia Proyecta Team), Ana Milena Fagua (Boyacá Avanza), Luisa Fernanda Naranjo (Supergiros), Natalia Franco (Soltec) y Lina María Rojas (RCN TV), son otras de las ciclistas que están preinscritas y que son reconocidas por su protagonismo en el lote nacional.



El amplio grupo de corredoras extranjeras también tiene en la inscripción provisional nombres interesantes, como es el caso de la suiza Doris Schweizer, quien a sus 32 años será la líder del Team Illuminate, esta campeona nacional de ruta (2013-16) y CRI (2015-16) estaría acompañada de la japonesa Shoko Kashiki, la estadounidense Annick Chalier, la canadiense Helena Coney y la israelí Shani Berger.



La costarricense María José Vargas comandaría el Go Rigo Go CR de su país, Anet Barrera lo haría con el Pato Bike de México, Katiuska García comandaría la selección venezolana y Leslye Ojeda el Team Pichincha de Ecuador.



La Vuelta a Colombia Femenina, categoría UCI 2.2, organizada por la Fedeciclismo y apoyada por el Ministerio del Deporte, empezará el próximo 28 de septiembre con un parcial de 85.3 kilómetros entre el Parque Fundadores de Villavicencio y el Alto de Menegua, en Puerto López, departamento del Meta.





Información Federación Colombiana de Ciclismo