¡A tope! Impactante caída en los mundiales de ciclismo

El noruego Tobias Foss ha dado la gran sorpresa en la contrarreloj individual de los Mundiales de Ciclismo en carretera que ha arrancado este domingo en la localidad australiana de Wollongong, cerca de Sidney, en el estado de Nueva Gales del Sur, y ha conseguido el oro por delante los grandes favoritos.



Foss, de 25 años, acabó ganando por apenas tres segundos al suizo Stefan Kung, que dominó desde el principio, tras una carrera de menos a más en la que marcó el cuarto mejor tiempo en la primera referencia cronométrica y el segundo en la segunda. En el km.7,2 cedía dos segundos a Kung y en el 24,5 perdía 12 segundos respecto al subcampeón de Europa y bronce mundialista en 2020 en Imola (Italia).



Al final, el noruego, compañero en el Jumbo Visma del campeón olímpico de la especialidad Primoz Roglic y el ganador del Tour de Francia 2022 Jonas Vingegaard, superó el tiempo de Kung para terminar los 34,2 kms. de recorrido técnico y lleno de curvas del circuito urbano de Wollongong en un tiempo de 40 minutos y 2 segundos, a 51,241 kms. por hora.



El suizo aguantó al menos de la plata y el belga Remco Evenepoel, este a 9 segundos de Foss, repitió el bronce de 2021 en casa, en Flandes, ratificando el buen estado de forma que le llevó a ganar hace dos semanas la Vuelta a España 2022. Fuera del podio, al británico Ethan Hayter pudo costarle una medalla una avería que sufrió, aunque finalizó, cuarto, a 40 segundos del ganador.



Mucho más decepcionante fue la actuación del doble campeón del mundo Filippo Ganna, sorprendente séptimo cuando se está planteando batir el récord de la hora. El italiano, en el podio en las tres últimas ediciones y campeón en 2020 y 2021, cedió casi un minuto, 56 segundos sobre

Foss. No fue Ganna el único que decepcionó, aunque sí el que más, ya que el esloveno Tadej Pogacar, doble ganador del Tour en 2020 y 2021, no pudo resarcirse de la derrota de 2022 en la prueba francesa terminando sexto, justo por delante del favorito italiano, a 48 segundos del campeón y a medio minuto del podio.



Sin estar mal, no fue el día más brillante del suizo Stefan Bissegger, campeón de Europa y quinto en Wollongong a 47 segundos del primero. Y tampoco brillaron a la altura de su poderío en la especialidad el belga Yves Lampaert y el francés Rémi Cavagna, noveno y undécimo. Completaron el Top10 el portugués Nelson Oliveira, destacado octavo, y el francés Bruno Armirail, décimo. El vitoriano Oier Lazkano, el único español en liza, fue vigésimo noveno, a 3.09 de Foss y dos puestos por delante del colombiano Rodrigo Contreras, trigésimo primero a 3.22.



El susto de la jornada lo protagonizó Magnus Shelffield, el estadounidense se fue de frente luego de tomar una curva demasiado abierto y chocó contra las vallas, el impacto ocasionó que el hombre de 20 años del Ineos tuviera una aparatosa caída, al término de la competencia el pedalista aseguró: "En la vida toda decisión tiene una consecuencia. Para ganar a este nivel hay que estar dispuesto a arriesgarlo todo. Solo puedo culparme a mí mismo. Aprenderé de esto para seguir persiguiendo mi sueño".