La estrategia del Ineos para recuperar el trono en el Tour de Francia

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadier), afronta "con mucha ilusión" su segunda participación en el Tour de Francia y el hecho de compartir el liderazgo con el galés Geraint Thomas con el objetivo de "llegar a París con el maillot amarillo".



"El año pasado conocí el Tour y me hace mucha ilusión volver con este gran equipo y afrontar el objetivo marcado a principios de temporada, que no es otro que intentar llegar con el maillot amarillo a París", señaló el ciclista carchense, quien se ha preparado en su país para la cita que comienza el próximo sábado en Brest.



Para Carapaz, ganador del Giro de Italia 2019, el hecho de compartir galones con Geraint Thomas será importante, no en vano se trata del ganado del Tour 2018. "Compartir liderazgo con Geraint Thomas es algo especial, se trata de un gran corredor que ha ganado el Tour en los últimos años. Eso es algo muy importante. Yo solo tengo la experiencia del año pasado, he hecho grandes vueltas, pero al Tour llego por segunda vez", comentó.



Carapaz, clasificado en la plaza número 13 en 2020, llega a la salida de Bretaña con la mentalidad de aportar todo su esfuerzo para cumplir los planes ambiciosos del equipo. "Para el equipo el Tour es muy importante y todos daremos el máximo con el objetivo de conseguir el maillot amarillo en los Campos Elíseos de París", concluyó.





