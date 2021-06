La mala hora de Roglic en el Tour: 'tengo heridas por todo el cuerpo'

El esloveno Primoz Roglic, segundo de la pasada edición del Tour de Francia, aseguró que tuvo una "mala jornada" tras sufrir una dura caída que le ha provocado numerosas heridas pero sin nada roto.

"Por suerte todo está en orden, no tengo nada roto aunque tengo heridas por todo el cuerpo", dijo el ciclista del Jumbo, implicado en una caída a 37 kilómetros para el final en la que el holandés Robert Gesink debió abandonar.



"La jornada no ha sido buena para nosotros, el final ha sido muy estresante. He visto muchos ciclistas en tierra, creo que nadie merece esto, entrenamos muy duro", aseguró el corredor, que se encuentra a 1.35 del líder, el holandés Mathieu van der Poel. Pese a ello, Roglic indicó que seguirá luchando para recuperar el tiempo perdido. "Mientras me mantenga en la carrera, seguiré peleando", dijo.





EFE