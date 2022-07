Nairo en el Tour: 'el corazón nos hace ir adelante con los mejores'

A Nairo se le vio bien, adelante, seguro y con una gran ubicación durante toda la jornada, incluso, estuvo a la par de Pogacar, cuando el esloveno intentó arañar algunos segundos sobre el terreno adoquinado; el boyacense fue sorteando los tramos complicados y con confianza para el largo recorrido que le espera en este Tour de Francia.

Al término de la jornada, en la que escaló siete posiciones, de la 26 a la 19, el boyacense presumió su gran preparación para un día como hoy: "Hemos sabido elegir, hemos sabido sortear para este día todas las situaciones, un equipo joven que nos henos sabido defender, parte del equipo hizo aquí la París-Roubaix , y lo que me ha dado la montaña boyacense, la tierra y la montaña me ayudaron a preparar este día, la experiencia del Tour en el 2015 y en el 2017, nos hemos sabido defender”.



La satisfacción del corredor era notable, probablemente el momento de mayor confianza del 'escarabajo' en el Wolrd Tour: "Es bonito y un orgullo poder escribir, dar ejemplo y dar a conocer ante el mundo y que, ante las dificultades, ante la falta de credibilidad. Son más las ganas y el corazón que ponemos, y eso es lo que nos hace ir adelante con los mejores”.



A pesar de no haber resuelto su próximo año, Nairo le lanzó un guiño al Arkea para una posible renovación: "Normalmente no es normal que un corredor con 56 o 57 kilos se pueda rodar en los adoquines a 60 kilómetros por hora, estamos contentos y vamos a seguir trabajando y luchando, vamos a ver a donde llegamos, traemos confianza, queremos trabajar muy bien, lo estamos mostrando, el paso del Arkea al World tour es un trabajo que nos hemos ganado”.

El boyacense va por su cuarto podio en la 'grande boucle': “Se ha luchado, se ha sufrido, se ha gozado, nos mantenemos. Hemos visto llegar y salir a muchos y los de mi década ya somos pocos, y pocos con ganas. Por ahora disfrutar cada momento, no todo es ganar, es aprovechar y dar de qué hablar”.