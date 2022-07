Nairo no pierde la esperanza: ¡emotiva promesa para el Tour 2023!

La historia no ha terminado en el Tour de Francia para Nairo Quintana. El pedalista colombiano se mostró satisfecho este sábado por su sexto puesto en la edición de este año y aseguró que volvió a tener sensaciones que le hacen pensar que puede volver a luchar por el podio.

"Voy a acabar entre los diez primeros del Tour más rápido de la historia. Eso es muy positivo. Estoy satisfecho", dijo el colombiano del Arkea, que en la última contrarreloj se dejó un puesto en la general y acabará sexto.



Su actuación le hace olvidar las dos últimas ediciones, cuando las lesiones y los problemas físicos le apartaron de la lucha entre los mejores. "Hacía años que no había estado tan cerca, respirando cerca el podio, este año lo pude hacer", dijo Quintana, que reveló que en el hotel de Foix los cambios de temperatura ligados a la climatización le crearon problemas respiratorios que sintió en la última semana.



El boyacense dijo sentirse "rejuvenecido" en un equipo con compañeros más jóvenes, a quienes ha querido aportar su experiencia.



"No tengo gregarios como otros equipos, la mitad de mis compañeros debutaba en el Tour y muchos otros corrían el segundo. Pero hemos ido aprendiendo", señaló, convencido de que ahora hará una buena Vuelta a España y el año que viene volverá a pelear por el podio de París y luchar por etapas.



Quintana indicó que su renovación por el equipo Arkea va por buen camino.



"Están en negociaciones, es un equipo que me ha dado la mano, nos hemos sentido muy bien, hemos compaginado bien. Los primeros años fueron los del covid y las lesiones, fueron difíciles, costó adaptarse", reconoció.



"Pero ahora damos resultados y todos estamos contentos. En todas las carreras que he disputado he acabado entre los 10 primeros. Hemos hecho cosas buenas. Ahora vienen refuerzos al equipo y creo que seguiré aquí", indicó.