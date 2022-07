¿Se esfuma el tercer Tour consecutivo para Tadej Pogacar?

El esloveno Tadej Pogacar reconoció que no fue capaz de distanciar al líder de la general, el danés Jonas Vingegaard, pero dijo que no tira la toalla y que la jornada de este jueves, con meta en el mítico Hautacam, "es más dura" y es "optimista".

"No hemos podido hacer más, mañana tenemos otra oportunidad, pero hoy quiero disfrutar de la victoria, aunque ya estoy pensando en la etapa de mañana", señaló el ciclista del UAE, que gracias a la bonificación recortó 4 segundos y ahora está a 2.18 del escandinavo.



El esloveno, que lucha por ganar su tercer Tour consecutivo, detacó que tenía que buscar la victoria de etapa para recompensar el trabajo de todo el equipo, que solo cuenta con cuatro unidades, después de que este martes el español Marc Soler entrara fuera de control y esta mañana no saliera por lesión el polaco Rafal Majka.



Pogacar indicó que Vingegaard no es tan fuerte como parece, destacó el trabajo de todo su equipo, que demostró "ser el más fuerte", y aseguró que el triunfo de etapa les motiva para seguir trabajando. "Pese a las bajas en el equipo, tenemos armas, hay formas de intentarlo y vamos a dar todo para recuperar el maillot amarillo", afirmó el esloveno, que lo perdió en la etapa 11 con final en Granon.



Pogacar, que a sus 23 años suma ya nueve victorias en el Tour, tres en esta edición, aseguró que "cada una tiene un sabor particular", pero que la de este miércoles "es para el equipo". "Estos días están muy emocionados, nos ha golpeado la mala suerte, pero vamos a seguir buscando como recuperamos tiempo. Mañana seguiremos intentando recortar, hoy había que ganar la etapa", subrayó.