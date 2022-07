Roglic sobre la estrategia del Jumbo: 'Me hundí, pero me da igual'

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) se mostró satisfecho con el liderato de su compañero danés Jonas Vingegaard después de una etapa de estrategia en la que lograron destronar del maillot amarillo al esloveno Tadej Pogacar, a pesar de que el triple ganador de la Vuelta acabó perdido al puesto 14 de la general.

En la primera etapa de los Alpes el Jumbo diseñó una estrategia de principio a fin para asaltar el maillot amarillo. Roglic fue el primer en iniciar los ataques contra su compatriota del UAE en las pendientes del Telegraphe.



“Me enteré de lo que había hecho Jonas Vingegaard por la radio. Es un día muy bueno para nosotros. "¿Cómo hicimos fracasar a Pogacar? Lo dimos todo. Fue duro, pero al final ganó el más fuerte. Cuando nos turnábamos para atacarlo, no sabíamos si íbamos a lograr ponerlo en aprietos", explicó Roglic en la meta del Granon.



Un éxito estratégico que costó esfuerzo a todo el Jumbo, pero ese sacrificio se dio por bueno. "Lo que sí es cierto es que me hundí, pero me da igual porque lo di todo”, dijo Roglic, vigésimo en la etapa a 11.31 de su compañero Vingegaard y decimocuarto en la general a 13.34.