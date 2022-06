¿Tercer Tour consecutivo? Pogacar se prepara para la 'grande boucle'

El esloveno Tadej Pogacar, doble ganador del Tour de Francia, encabezará el UAE Emirates en la Vuelta a Eslovenia que tendrá lugar entre los próximos 15 y 19 de junio, carrera previa al comienzo de la "grande boucle" el 1 de julio en Copenhague.

Pogacar defenderá el título en la ronda de su país a escasas dos semanas del Tour de Francia, donde también tiene una cita con la historia, ya que de vencer sería el tercero consecutivo.



“Ha pasado un tiempo desde la última vez que me puse un dorsal, así que estoy ansioso y emocionado de volver a hacerlo. He estado entrenando en altura en Livigno y el ambiente ha sido genial en el equipo. Me he sentido bastante bien en los entrenamientos, pero siempre es difícil saber exactamente cómo vas hasta que estás en la carrera", comentó Pogacar.



La Vuelta a Eslovenia "es una carrera especialmente agradable para Pogacar, y este año aún más, ya que la cuarta etapa pasa por Komenda, su ciudad natal. "Obviamente, conozco bastante bien las carreteras y las subidas y espero ver a amigos y familiares que estarán animando la carrera.



El recorrido es duro y habrá rivales fuertes, pero espero que podamos lograr buenos resultados”, dijo. El equipo también incluye a Pascal Ackermann, Rafal Majka, quien levantó el título en 2017, Mikkel Bjerg, Vegard Stake Laengen, Rui Oliveira y Jan Polanc.







EFE