'Nueva llegada en alto, muy potente. Motivados para seguir': Quintana

El colombiano Nairo Quintana aseguró que no se siente decepcionado de las etapas de los Alpes en el Tour de Francia y que, aunque perdió algo de tiempo en el Alpe d'Huez, mantiene el objetivo de subir al podio de París.

"No estoy decepcionado, ayer no estuve tan fuerte pero supe defenderme bien, seguimos en la pelea", señaló el ciclista de Arkea tras cruzar la meta de la decimotercera etapa en Saint-Étienne.



Quintana indicó que alcanzar el podio era el objetivo que se había marcado para este Tour y que sigue siéndolo, pese a que lamentó la baja de su compañero Warren Barguil, positivo por covid.



"Es un ciclista importante para nosotros. Somos un equipo que nos complementamos y cuando falta uno no es bueno", indicó el de Boyacá ante la baja del francés, que tenía libertad de acción para buscar etapas y el maillot de la montaña.



El colombiano indicó que se espera una jornada difícil, un nuevo final en alto, en un puerto de segunda categoría en el aeródromo de Mende. "Estamos preparados para mañana, nueva llegada en alto, muy potente. Vamos a estar bien y con el equipo estamos motivados para seguir", señaló.



Quintana aseguró que el calor que se está viviendo desgasta más el físico, pero afirmó que se encontró bien y que tuvo controlada la carrera.