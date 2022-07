Pasó el Tour de Francia: ¿Nairo Quintana seguirá en el Arkea?

Desde que comenzó la temporada los fanáticos del ciclismo se han preguntado por el contrato de Nairo Quintana para el 2023. El Tour, sin duda, era un referente que el boyacense y su equipo el Arkea necesitaban para tomar determinaciones para el futuro.

Pagar el gran sueldo de Nairo trae sus beneficios, el colombiano firmó en el Tour la sexta casilla en la general, pero también se convirtió en el noveno pedalista con mayores ingresos en la grande boucle, el de Cómbita ganó un total de 33.300 euros, lo equivalente a algo más de 151 millones de pesos colombianos.



El Astana y el UAE Emirates han hecho pequeños guiños a Quintana, sin embargo parece que el ascenso del Arkea al World Tour es un motivo para que tanto el boyacense como el equipo francés extiendan su vínculo.



Quintana aseguró al término de la ronda francesa: "Sí, están ahí en negociaciones, un equipo que me ha dado la mano, nos hemos sentido muy bien, hemos compaginado bien, han sido los primeros años con covid, lesiones, pues complicados porque finalmente no terminas de hacerte, pero ya una vez nos asentamos y comenzamos a dar resultados pues estamos todos contentos".



El Colombiano es optimista con su termporada 2023: "Este año en todas las carreras que he hecho he estado entre los diez primeros, el año pasado al final de año hice buena temporada, y hemos venido haciendo cosas buenas, vienen refuerzos para el equipo y yo creo que seguiré aquí"