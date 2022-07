'Tenemos buenas piernas': Nairo, a la carga por el podio del Tour

El colombiano Nairo Quintana valoró este lunes su actuación en el Tour de Francia, al que le restan seis etapas, tres de ellas en los Pirineos: "Ha sido un buen Tour en general".

"Este ha sido un buen Tour en general, hemos tenido algunas pérdidas de segundos un par de días que nos han echado para atrás, pero luego hemos tenido días brillantes que hemos ganado también", declaró Quintana durante una conferencia de prensa virtual a última hora de la tarde desde Carcasona, donde el pelotón vivió el último día de descanso.



"Ha sido un Tour regular, un Tour bueno con buena fortuna de salud, traíamos la cabeza bien puesta y la tenemos bien puesta para conseguir los objetivos", añadió el escalador 'cafetero' , sexto en la clasificación general a 4 minutos y 15 segundos del líder Jonas Vingegaard y a 1 minuto 32 segundos del podio, que marca el británico Geraint Thomas, tercero.

La actuación más brillante de Nairo en esta edición de la 'Grande Boucle' tuvo lugar en la etapa reina, la 11ª, con final en el Col du Granon y subida previa al Galibier, en la que fue segundo detrás de Vingegaard. "Fue una etapa muy, muy dura durante todo el día, así que cuando he visto que los rivales dudaban y otros estaban un poco cansados, veía que también en el puerto anterior se habían quedado bastantes por el cambio de altura y por el ritmo de la competición, me dije voy a probar a ver qué pasa, voy a hacerme una crono hasta arriba", recordó el corredor de 32 años.



"A veces hay que arriesgar para obtener premios, y en esta ocasión me salió (...) pero ese día hasta Pogacar estaba fatigado, así que pude aprovechar y sacar unos segundos con otros rivales", explicó. Nairo deberá ahora afrontar las etapas pirenaicas sin uno de sus principales apoyos en la montaña, el francés Warren Barguil, que tuvo que abandonar la carrera al dar positivo en covid-19.



"La ausencia de Warren es muy malo para nosotros debido a que es un hombre que en esta tercera semana estaba previsto que estuviese a mi lado en la montaña", aunque pese a ello Nairo confirmó que el "objetivo sigue, seguimos con toda la fuerza para adelante, para lograr ese podio".



Sobre las etapas de este martes, miércoles y jueves aseguró: "Tenemos buenas piernas y preparamos la tercera semana con dos días especialmente muy importantes, otro día particular en el que se llega a Foix (etapa 16). Etapas 17 y 18: Preparar muy bien las piernas para la llegada al Peyragudes y la otra llegada en el aeropuerto, descansar y nuevamente preparar la cabeza para lo que viene".