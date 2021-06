¿Se baja de la pelea? 'Supermán' López, a recuperar tiempo en el Tour

El colombiano Miguel Ángel "Supermán" López perdió 2.08 minutos en la contrarreloj de Laval respecto al vencedor de la etapa, el esloveno Tadej Pogacar, pero el colombiano se mantiene en el objetivo de recuperar tiempo y posiciones con la inminente llegada de la montaña.

"Afortunadamente estoy bien. He perdido tiempo y me vi cortado en estos días anteriores por caídas y montoneras, pero al final creo que he tenido suerte porque el cuerpo no tiene ningún rasguño. El objetivo tiene que seguir siendo ir día por día", señaló en la meta el colíder del Movistar.

🦸🇨🇴 Aquí la salida de @SupermanlopezN, en busca de encontrar sensaciones tras un accidentado inicio de #TDF2021 para él. ¡Toda la suerte, Miguel Ángel; te la mereces por los esfuerzos que haces! 👊 @Telefonica_Col pic.twitter.com/F5pI19bglq — Movistar Team (@Movistar_Team) June 30, 2021

"Supermán", a 5.20 en la general del líder, el neerlandés Mathieu Van der Poel, no tira la toalla y ya piensa en la remontada. Quedan muchas etapas. " Lo importante es que todo el equipo, junto con Enric Mas, vayamos salvando bien los papeles. Yo en mi caso estoy bien. Con ganas de empezar a ir hacia adelante, recuperar tiempo y buscar mejores sensaciones", concluyó.



EFE