Supermán López: ¿primera baja de Colombia para el Tour de Francia?

Comienza a sonar, una vez más, el nombre de Miguel Ángel López, el pedalista colombiano vería frustrada su oportunidad de llegar al Tour de Francia.

La temporada del colombiano comenzó con una victoria de etapa en el Tour de los Alpes y un tercer puesto en la clasificación general de la Vuelta Andalucía; sin embargo, estos resultados se reducen con la llegada del Giro de Italia, su retiro en la cuarta etapa prendió las alarmas en el Astana.



Una lesión de cadera, que el mismo Supermán confirmó, motivó a equipo kazajo a retirarlo de la primera grande, tal vez con miras de llevarlo al Tour de Francia para ser un apoyo para la figura de 29 años, Alexey Lutsenko.



Esta opción no sería posible, el portal español Ciclo21, asegura que: "Miguel Ángel López no estará presente el próximo 1 de julio en la salida del Tour de Francia que tendrá lugar en Copenhague”.



La suerte no le sonríe al colombiano, su salida del Movistar sigue siendo protagonista pues el colombiano, al planificar su temporada, habría querido evitar la Vuelta España, en dónde abandonó con la escuadra telefónica.



La cuestión pasa porque Supermán no ha podido superar los dolores de cadera: “Debido a estas dolencias no ha podido mostrar todo su potencial en la ronda italiana y tampoco lo hará en el Tour”.

López argumentó tras su retiro en Italia: “Venía con una molestia que no fue posible recuperar, hice mi mejor esfuerzo para continuar, pero así es la vida y el ciclismo”. A comienzos del mes de junio el colombiano publicó una foto en su Instagram en el que aseguraba que volvía a los entrenamientos luego de 3 semanas de baja, por ahora no hay información oficial del equipo acerca de los corredores que estarán presentes en la ‘grande bucle’.



A pesar de su posible negativa para correr en la ronda española la organización le apunta a que el boyacense sea uno de los principales animadores de la competencia.