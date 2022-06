'Si comparamos con Asensio y Nadal tengo que llegar amarillo a París'

Enric Mas, jefe de filas del Movistar, llega al Tour en buena forma, tranquilo y motivado para alcanzar la ansiada plaza en el podio de la "grande boucle", sin descartar el sueño máximo de la conquista de París, como recientemente han hecho otros mallorquines, el futbolista Marco Asensio al ganar la Champions en la capital francesa y el tenista Rafael Nadal en Roland Garros.

"Si comparamos con lo que han logrado Asensio y Nadal tengo que llegar de amarillo a París. Eso sería un sueño para mi y para Mallorca, poner a los tres en lo más alto. Ojalá sea así", señaló en Copenhague Enric Mas, preparado para la salida de este viernes de la 109 edición del Tour.



En términos más realistas, el ciclista de Artá, de 27 años, afronta su cuarto Tour como líder único e indudable, referencia del pelotón español compuesto por solo nueve corredores y ante una oportunidad de dar el salto de calidad que esperan él mismo y la afición. Un brinco que solo puede ser el podio. La quinta y sexta plazas ya las ha ocupado.

"UN LÍDER MENOS, UN AYUDANTE MÁS"

"Llego al Tour como líder único del equipo, a diferencia de otros años, y noto que voy a tener un corredor más para mi, algo importante porque si surge algún problema tendré más ayuda. El equipo tendrá un líder menos y yo un ayudante más. Por lo demás me siento tranquilo y motivado para terminar en el cajón", dijo Mas en su hotel de la capital danesa.



Para empezar, Mas prefiere ir paso a paso, consciente de una primera semana que guarda trampas en su recorrido, con posibles sorpresas, y una cita que tiene en mente: la quinta jornada con tramos adoquinados. "Será una primera semana complicada y tenemos que tratar de pasarla bien. Vamos a rezar para que nos acompañe la buena suerte, que siempre es un factor que cuenta. La etapa de los adoquines la hemos ido a ver 2-3 veces porque para mí es nueva. Creo que la puedo hacer bien, estoy motivado y me emociona porque es un escenario que has visto por televisión. Además sabes que las diferencias pueden ser grandes".



Será la primera vez que Mas salga con galones únicos, además en un año en el que su equipo precisa atesorar puntos que impidan un hipotético descenso de categoría, un factor de presión que se podría superar con un buen puesto en la general. "Si logramos estar en el podio significa que hemos hecho etapas buenas. En las carreras grandes tienes que mirar los puntos, está claro, pero con un buen puesto en la general llegarán puntos. Una cosa llevará a la otra" explicó.



Un puesto en el cajón de París es sin duda el gran y único objetivo de Enric Mas en el Tour que se lanza este viernes en Copenhague. Fue quinto en 2020 y sexto en 2021. "El salto que se espera de mí espero que sea este año. La caída del Dauphiné me privó de entrenamientos, pero espero estar bien. De confianza llego de 10 sobre 10, incluso más. La buena forma ya la tenía en Dauphiné y la perdí un poco, pero espero haberla recuperado y que la mala suerte haya terminado".

"ATACARÉ SI HACE FALTA, PERO NO POR AGRADAR A LA AFICIÒN"

Para lograr su reto tal vez tenga que recurrir a algunos de esos ataques que muchos veces la afición echa en falta, de los que ponen al personal en pie, pero esa actitud solo la contempla el líder del Movistar en caso de que tenga fuerzas y sea oportuno, nunca por contentar al espectador que ve la carrera desde su casa.



"Si necesito hacer un ataque o no es algo que hay que ver en la carretera, eso lo decido yo. A veces es fácil estar delante de la tele y pedir que arranque, pero eso depende de si tengo fuerzas y puedo hacerlo. Si es necesario seré el primero en atacar, pero atacar para la afición ...yo voy para el podio...atacar porque sí no lo haré, pero si surge, sí", aclaró.







EFE