Nairo saluda a la bandera y palpita la etapa de montaña de este jueves

La etapa de este miércoles 20 de julio traía bastante expectativa por lo que pudiera hacer Nairo Quintana. El ritmo que impuso el grupo de punta, Vingegaard, que mantiene el liderato; Pogacar que ganó la jornada y Geraint Thomas que logró distanciar al boyacense, se encargaron de que el líder del Arkea vea de lejos el podio, a pesar de estar en la cuarta posición de la clasificación general.

Esto dijo el boyacense al término de la jornada: "Los últimos kilómetros tenían que tomar responsabilidad para evitar las pérdidas. Mañana es otro día, gente que sobregiró el motor hoy, pueda que lo pague mañana".



Sobre su condición física Nairo contó: "Se hizo un gran esfuerzo, seguimos a rueda, sabemos que los otros corredores tienen mucho equipo y le han ayudado a salvar un día y otro. Mañana estaremos nuevamente, no fue un mal día pero el ritmo de adelante era un punto mas de lo que yo tenía, terminar en buena condición también es importante para lo que se viene mañana".



La etapa de este jueves, es considerada por mucho como la etapa reina: "Mañana puede pasar cualquier cosa, aun será una etapa mucho más dura, el último puerto que hace mucho no se sube, muchos de los jóvenes no tienen conocimiento de lo que es podría favorecerme. Se vio el otro día que alguno falló cuando le faltó el oxígeno, primero recuperar muy bien hoy".



Sobre el sueño de conseguir el podio: "Cuando las piernas se cansan se pedalea con el corazón es una batalla que hemos dado, el día de hoy en nombre de mi país, en la fiesta de mi país, esperamos que todos la disfrutemos y que recordemos y reconozcamos la historia. Que cada uno de los colombianos sientan ese orgullo como lo siento yo. No se sabe hasta la línea de París, vamos a ir a rueda a ver qué pasa".



Finalmente el colombiano destacó la labor de su equipo: "Hemos destacado con buena regularidad, estudiando a los otros rivales, luego de la montaña, la fatiga, el pavé, les ha salvado mucho el equipo y nosotros dentro de nuestras posibilidades, nuestros jóvenes con su corazón y su esfuerzo me han cuidado para estar en la posición donde estoy. Pedaleamos todos para un mismo lado y tenemos la motivación de tener una foto en el podo de parís".