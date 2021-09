¿Hubo orden de Movistar? Esto fue lo que enfureció a 'Superman' López

Miguel Ángel 'Superman' López acabó ganando más atención que el propio ganador de la Vuelta a España 2021, Primoz Roglic.

Días después de su abandono, en un auténtico escándalo que protagonizó al bajarse de la bicicleta en contra de la intención de su equipo, el Movistar de España, todavía se habla de lo que hubo detrás de esa inesperada actitud del deportista.



“Le dieron la orden de no perseguir. No querían que le siguiera dando y eso a él no le gustó”, le dijo a EL TIEMPO Rafael Acevedo, exciclista y suegro del corredor.







López se ha cansado de excusarse: “les pido perdón a mis compañeros, por el trabajo que hacen. No fue la mejor decisión. A falta de un día tenía que acabar la carrera e ir tranquilamente. Somos seres humanos, de carne y hueso, el que sea ciclista lo entiende más”, dijo.



Pero el mánager del grupo, Eusebio Unzué, no parece tan convencido: “son humanos. No pudo resolver el problema en carrera, reaccionó así. No pudo cerrar el hueco, se vieron las diferencias y eso provocó frustración en él, no le dio vuelta”, señaló Unzué. Su decisión ha sido esperar a que la espuma del escándalo baje y se tome una decisión, aunque los expertos desde España sugieren que nov a a ser nada bueno para el corredor, quien, más allá del dolor o la rabia, no puede sencillamente desobedecer las órdenes de su equipo.



Otro que no excusa la actitud de López es Alberto Contador, excampeón de la Vuelta y hoy comentarista para Eurosport: “el abandono se debía a un tema “de cabeza”, o sea, mental. El colombiano, que se impuso de manera brillante en la 18ª etapa que finalizó en el inédito Alto del Gamoniteiru, no fue capaz de reponerse al palo de perder un podio que tenía prácticamente asegurado”, declaró.



Muchos recuerdan que esas polémicas decisiones de un equipo que pone a España por encima de toda consideración, causó en el pasado las salidas del también colombiano Nairo Quintana y el ecuatoriano Richard Carapaz, siendo los soberbios corredores que son. La lección será dolorosa para el impetuoso 'Superman' López.