¿Se va del Movistar? ¿Qué pasará con Miguel Ángel López?

Tras finalizar la Vuelta a España, Miguel ángel López ha dado de qué hablar. El retiro del colombiano de la competencia ibérica especula con el mal ambiente que hay en el equipo Movistar, el boyacense estaría mirando nuevos horizontes y podría llegar a su ex equipo.

La polémica del pedalista boyacense no tendría final feliz, en el Movistar el ambiente no es el mejor, Enric Mas expresó su molestia por la forma en la que el colombiano actuó durante la penúltima etapa de la competencia, cuando el nacido en Pesca se bajó de su bicicleta, cuando estaba perdiendo el podio. Ervitti, también español del equipo de Unzué, declaró que curar las heridas dentro del equipo sería un trabajo muy difícil, desde el equipo argumentan que el cafetero no fue leal con la marca.



Por su parte en entorno del boyacense no ha dado una explicación clara sobre lo sucedido, su pareja sentimental Natha Acevedo, publicó en sus redes sociales que en algún momento se sabrá toda la verdad, se especula con una orden de equipo que molestó al colombiano en plena competencia.

López estaría mirando hacia el futuro, el medio italiano La Gazzetta dello Sport asegura que el nuevo director de equipo del Astana, Alexander Vinokourov, estaría interesado en hacerse nuevamente con los servicios del colombiano.



Tras llegar a sus filas este año, Miguel ángel había firmado su renovación por un año más con el equipo Movistar; sin embargo, ante lo sucedido, estaría a punto de confirmarse su regreso al equipo kazajo.