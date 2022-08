Santiago Buitrago: ¿podrá defender el liderato en la Vuelta a Burgos?

Este martes comenzó una de las pruebas que sirve como preparación de la última gran cita del año, la Vuelta a España. Mientras tanto, se vivió la etapa 1 de la Vuelta a Burgos en la que el colombiano Santiago Buitrago se alzó con la primera jornada y se quedó con la camiseta del liderato de la prueba.

Al cruzar la meta el joven de 22 años aseguró: "Muy contento con haber podido conseguir la victoria el día de hoy en Burgos, es una carrera que me gusta, ganar en el castillo de Burgos es muy especial para mí, el año pasado quedé cuarto y la verdad es un final que me gustaba, poderlo conseguir es algo muy bonito".



El bogotano, que ya ha sabido ganar este año, una etapa en el Tour de Arabia Saudita y una etapa en el Giro de Italia: "Hasta los últimos 20 metros pensé que me iban a coger, pero sabía que venían cerca, cuando vi la meta ahí al frente supe que podía ganar".



El del Bahrein espera mantener el ritmo hasta el final de la competencia: "Tenemos un buen comienzo hemos empezado con el pie derecho y solo espero poder defender el malliot hasta el sábado, hay que saberlos afrontar".