'¡Me están confundiendo con Rigo!': Urán estalla las redes sociales

El pedalista colombiano Rigoberto Urán es noticia por sus logros en el ciclismo pero también por los videos que protagoniza con su especial forma de ser. En esta ocasión el antioqueño se roba las miradas en una tienda de Abejorral.

En el video se ve cuando un tendero le pregunta a su cliente con foto en mano si es el famoso ciclista Rigoberto Urán: “Muestre a ver, mire a ver si sí es el mismo ciclista o no. Me están confundiendo con Rigo estos manes. Qué chimba que yo fuera Rigo, ave María donde yo fuera Rigo no estaría por aquí. Vaya más bien y entreviste a la señora”, dice el ciclista que ocupó el top 10 en el Giro de Italia 2021.