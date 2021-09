Rigoberto Urán: 'Con ganas de comprarme mi avioncito'

Cada movimiento que hace el Toro de Urrao se convierte en tendencia, Rigoberto Urán publicó en su instagram una particular petición para sus seguidores.

Este viernes el pedalista antioqueño Rigoberto Urán publicó en su instagram, como siembre su contenido da de que hablar en las redes sociales: "Qué más pues mijitos, bien o qué, he estado lo más de pensativo estos días muchachos. Con ganas de comprarme mi avioncito para estar viajando más tranquilo, es que siempre me ha tocado viajar mucho estos días, por aquí en aeropuertos, Yo se que no cantamos reguetón, ni tampoco política, pero pues montamos en cicla, digan a ver. Acepto recomendaciones, díganme a ver que me pueden recomendar"

Mijitos, con esta viajadera tan brava estoy pensando en comprarme un avión. ¿Ustedes que dicen será que me gasto la platica? ✈️ pic.twitter.com/32b9MkM1vm — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) September 24, 2021

El pasado 10 de septiembre el colombiano también protagonizó otra publicación en que realmente está pensando, en obtener su transporte aéreo particular, juzguen ustedes:

Cabe resaltar que el colombiano ha tenido un año bastante movido, su temporada no lo ha dejado descansar largas temporadas en casa, corriendo en Suiza, en el Tour de Francia, en los Juegos Olímpicos y ahora en los Mundiales de Ciclismo en Bélgica, este domingo será la prueba de ruta, en la que el pedalista antioqueño comanda a la Selección nacional.