¿Retiro a la vista? Rigoberto Urán habla de frente de su futuro

Este fin de semana tendrá una nueva edición el Giro de Rigo. El pedalista antioqueño estará acompañado de figuras como Egan Bernal y Sergio Higuita. Cerca de tres mil personas de 18 países personas que se darán el lujo de pasear por el cañon del Chicamocha, lugar conde tendrá lugar este importante evento ciclístico.



En charla con Vanesa de la Torre para el programa 10 AM de Caracol Radio el ´paisa´habló sin tapujo de varios temas: la experiencia, sus inicios, el retiro y hasta su faceta como papá:

Competencia profesional, ¿qué tanto sirve la experiencia?

La experiencia es buena, pero el respeto es para todos, cuando la competencia es alta todo el mundo se tiene que preparar muy bien, los jóvenes llegan con 22 años y ganan el tour, para uno estar a nivel de estos corredores hay que hacer muchos esfuerzos, pero también muchos sacrificios, hay que ser realistas, cuando uno cumple cierta edad el cuerpo no recupera igual, con la edad avanzada en el deporte cuesta recuperar, la experiencia ayuda para interpretar mejor la carrera y gastar mejor.

¿Qué ha cambiado en el ciclismo?

Nosotros seguimos evolucionando, un tema importante es que los niños de ahora no son como hace unos 20 años, el deporte no lo veíamos como un estilo de vida, hoy en día los padres pagan para que los niños se instruyan para que se vinculen al deporte y desde muy pequeños adquieren la disciplina. Hay una comunidad mayor y por eso vemos que los niños cogen una rutina de entrenamiento, de descanso, llegan con todos estos métodos al profesionalismo. El deporte ha evolucionado mucho.

¿Cómo llegó usted a l profesionalismo?

Por cuestiones de la vida, yo era un poquito inquieto, me habían ‘echado’ de varios colegios y mi papá intentó muchas cosas, a los 14 años empecé a montar bicicleta, mi padre muere y yo vi en el ciclismo la forma de salir adelante para ganar dinero para la casa. Me acuerdo cuando veníamos a Medellín a correr y cuando pasaba por las calles le gritaban vago, hoy en di aplauden del primero al último.

¿Retiro?

De momento tenemos un año más de contrato con el equipo (EF Education) y ya miraremos, vamos año tras año, me disfruto mis carreras, muchas veces llegando adelante y muchas veces llegando atrás, gracias al ciclismo puedo compartir con mucha gente, yo le agradezco mucho al ciclismo.

¿Cómo hacerle frente a dejar de ganar?

Cuando uno está acostumbrado a llegar adelante y llegas atrás, el ego duele mucho, me he ganado el cariño de mucha gente porque salgo a disfrutar de las carreras, no salgo a pasear, salgo a hacer lo mejor posible, hay que ser realista, reconocer cuando tenemos rivales más fuertes, quiero hacerlo bien pero la gente lo quiere ver a uno adelante, le aseguro que si no llegan adelante o ganan entrenan igual y es un tema que hay que seguir trabajando.

Carlotta, su faceta como papá…

Muy bien, pero en estos días lo dije, papá puede ser cualquiera las madres tienen un papel muy importante porque el amor de la madres es muy grande, uno cuando crece debería valorar más a su mamá, una época linda la felicidad le cambia los objetivos en la vida, es una felicidad de toda la familia, todos los días aprendiendo. Uno tiene que aprender a ser papá, hay que trabajar, uno a los hijos no les puede dar todo, a sus hijos apóyenlos en lo que ellos quieran.