'Si hay fractura': Rigo confirma lesión en la espalda tras su caída

El colombiano Rigoberto Urán (EF Education) confirmó una fractura en su espalda, luego de no tomar la salida en la segunda etapa del Tour de Romandía.

El pedalista colombiano sufre la lesión a raíz de la caída que sufrió en la primera jornada. Rigoberto Urán (Urrao, 35 años) sufre una lesión en un hombro, fractura no desplazada ósea.



Urán confirmó por medio de un video en sus redes sociales: "Ya por acá saliendo del hospital, tengo dos noticias, una buena y una mala, cuál quieren primero, la mala, si hay fractura, la buena, no hay que operarla, no hay desplazamiento, ahí abajo de la escápula, eso pegará solito, que racha la del equipo, hay que seguir pa' adelante, tiempo para quejarse no hay mucho muchachos".