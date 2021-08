¡Carrerón de 'Superman' López y batalla en montaña! Así fue la etapa 9

Damiano Caruso ganó este domingo la etapa 9 de la Vuelta a España, tras coronar una larga fuga y poner punto final a una tremenda exhibición en la alta montaña.

Aunque el italiano hizo una gran demostración, resultó ser el colombiano Miguel Ángel López el gran protagonista de una jornada durísima, que puso en orden a los favoritos y que fue clave para el gran balance de Movistar, que puso a Mas como tercero de la jornada, escoltando a Primoz Roglic, el firme líder de la carrera.



El colombiano hizo el desgaste para impulsar a su escuadra, que tenía como meta descontarles tiempo a los corredores del Ineos, meta que se logró parcialmente: Egan Bernal respondió y no cedió demasiado terreno, mientras que Richard Carapaz se desfondó y perdió 9 minutos en la fracción.



Ahora 'Superman' López ve con felicidad el resultado de su esfuerzo pues se metió en el podio, en el tercer cajón de la clasificación general, mientras que Bernal se clasificó quinto.



En todo caso, Roglic les sacó ventaja y dejó al sensación de estar muy fuerte, a pesar de no contar con demasiado apoyo de su equipo en la jornada. Lo atacaron, Movistar especialmente, pero no parece tener fisuras. Este lunes habrá jornada de descanso antes de la segunda semana, en la que todo está por decir en la Vuelta.